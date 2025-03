Xavi in Serie A, scelta fatta dall’ex Barcellona: la destinazione

Xavi Hernandez ha scelto cosa fare, dopo il suo addio abbastanza sofferto al Barcelliona.

Avrebbe continuato da “leggenda” anche in panchina con i blaugrana, dopo quanto di straordinario fatto da giocatore. Arrivato in un momento terribile, legato al “dopo Messi”, Xavi Hernandez è riuscito ad incidere solo parzialmente, ma ha mostrato buone cose da allenatore alla guida dei catalani.

Tant’è che il lungo percorso fatto in Qatar, per poi allenare il Barcellona, ha dato i suoi frutti. Le qualità da allenatore lo hanno messo in risalto anche come tecnico, nel panorama internazionale, tant’è che è una big che allenerà lo stesso ex fuoriclasse spagnolo, secondo alcune voci che sono circolate riguardo il suo approdo in Italia.

Xavi Hernandez in panchina: scelta fatta dallo spagnolo

La scelta di tornare in panchina sarebbe stata presa da parte di Xavi Hernandez. Da capire se sarà al Milan o alla Juventus in Italia, nel progetto tecnico che si avrà nel 2025/2026. È quanto svelano da Fichajes.net perché, a rivelare il futuro di Xavi, sono i media iberici.

Dopo il periodo sabbatico che ha scelto di prendersi lo stesso allenatore spagnolo, avrebbe dato il suo “via libera” agli agenti per trovare l’accordo sul suo ritorno in panchina.

Accostato di recente a Milan e Juventus, Xavi Hernandez potrebbe scegliere tra la destinazione italiana e un’altra ipotesi, non da poco. Dalla Spagna, infatti, svelano che si metterebbe tra i “disponibili” di un ruolo da Commissario Tecnico. E c’è una Nazionale, tra le migliori al mondo, pronta ad affidarsi al suo progetto tecnico.

Xavi o Ancelotti? Si apre un’ipotesi a sorpresa

Non è quasi mai successo nella storia del Brasile, di vedere un allenatore straniero alla guida della Federazione. Il progetto presidenziale che potrebbe nascere con Ronaldo “il Fenomeno” vedrebbe Ancelotti come candidato numero uno per il ruolo da CT. Ma come Commissario Tecnico si aprirebbe anche la possibilità di vedere Xavi Hernandez in panchina.

Chi prende Xavi come nuovo allenatore: Juve in pole

Il Milan avrebbe intenzione di scegliere un allenatore italiano, dopo quanto fatto con Fonseca. Al contrario la Juventus, qualora dovesse procedere con l’esonero di Thiago Motta alla fine di questa stagione, potrebbe fare un tentativo su Xavi Hernandez, allenatore sul quale si darebbe continuità al progetto cominciato proprio con l’allenatore italo-brasiliano. La certezza è che Xavi Hernandez vuole tornare ad allenare e l’Italia è un’opzione concreta per lui.