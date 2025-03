Xavi in Serie A, lo ha ammesso: si porta un suo pupillo del Barcellona

A fine stagione cambieranno molti allenatori in giro per l’Europa: la Serie A avrà diverse novità e tra queste può esserci anche Xavi.

Il nostro campionato è ricco di difficoltà in questo momento e riuscire a trovare una quadra sta diventando molto complesso per tutte le società che in questo momento hanno intenzione di cambiare e avviare un nuovo progetto, visto il fallimento o l’esaurimento di quelli attuali.

Tra i grandi allenatori accostati alla Serie A nell’ultimo periodo c’è anche Xavi Hernandez che dopo il Barcellona ha deciso di fermarsi per un periodo, per guardarsi intorno e scegliere il progetto migliore per la sua filosofia di gioco.

Xavi in Serie A: pronto un nuovo accordo

In Serie A ci saranno molteplici cambiamenti in panchina. Ci sono moltissimi club che possono cambiare allenatore e che possono ripartire da un nuovo progetto perché la stagione attuale non è andata come si sperava e quindi ci saranno grossi cambiamenti.

Diversi allenatori stranieri stanno guardando alla Serie A come nuovo trampolino di lancio nel grande calcio e tra questi c’è sicuramente anche Xavi che ha lasciato il Barcellona dopo aver vinto una Liga ma anche dopo un grosso momento di difficoltà e ora vuole rilanciarsi.

Secondo le ultime notizie, Xavi Hernandez può davvero firmare in Serie A per la prossima stagione: l’ex Barcellona vuole ripartire da un progetto serio e vincente.

Annuncio di Xavi: futuro in Serie A?

Il futuro di Xavi è legato anche alla Serie A. Lui si è detto pronto a tornare in panchina, vuole riprenersi la scena in un campionato importante e in una squadra con un progetto serio e vincente, aprendo dunque anche le porte al calcio italiano.

“Non ho nulla di predefinito, sono aperto, sto cercando un progetto stimolante“, ha detto Xavi a France Football parlando del suo futuro, “ho l’ambizione di vincere trofei e ascolterò le diverse offerte“.

In Serie A la Roma può essere il progetto giusto per Xavi. Claudio Ranieri sta cercando un allenatore giovane, con idee moderne e soprattutto con una filosofia di gioco ben definita che possa far crescere ancora di più i giallorossi e arrivare a vincere trofei importanti lavorando su una crescita pluriennale.

Xavi alla Roma: colpo possibile. E può portare il suo pupillo

La Roma può essere la squadra giusta per Xavi. Ranieri lascerà un’ottima eredità, una squadra con un’identità ben precisa e soprattutto con una mentalità diversa. Poi l’arrivo dello spagnolo porterebbe certamente delle novità e anche calciatori nuovi e molto importanti.

Il primo nome che potrebbe arrivare a Roma per rinforzare la difesa giallorossa è quello di Eric Garcia, pupillo di Xavi al Barcellona e non centralissimo nel progetto di Hansi Flick.