Roma, scelto il nuovo allenatore: i tifosi non lo accettano

Grande occasione per la prossima stagione con la panchina della Roma che sarà vacante dall’estate e sarà proprio Claudio Ranieri con l’aiuto della società a scegliere e annunciare il nuovo allenatore.

Svolta in Italia per la panchina del club giallorosso che si sta riprendendo e spera di concludere al meglio la stagione riuscendo a centrare la qualificazione in una competizione europea per il prossimo anno. Intanto, è fuori che è partito un casting per quello che sarà il prossimo allenatore della Roma e sono tanti i nomi venuti fuori in queste ultime settimane.

Occhio ad una scelta a sorpresa che potrebbe seriamente portare alla svolta per il progetto giallorosso che sembra stia prendendo sempre di più la direzione giusta dopo l’ultimo mercato di gennaio e l’ingresso di Claudio Ranieri nel club che oggi è allenatore e dall’estate diventerà un dirigente della Roma.

Proprio il club dei Friedkin ha voluto mandare un messaggio forte alla piazza della Roma puntando su un uomo di fiducia, competente, di grande esperienza e che ama i colori giallorossi. Perché sarà decisivo lo stesso Ranieri per la scelta del nuovo allenatore della Roma e nelle prossime settimane può anche essere annunciato.

Nuovo allenatore Roma: la scelta non piace ai tifosi

Tanti i nomi che sono circolati fuori e che possono essere scelti proprio per quello che sarà il ruolo del prossimo allenatore della Roma che avrà un peso importante dopo una stagione molto deludente in campionato quest’anno dopo alcuni disastri commessi dalla società.

Arrivano ora delle dichiarazioni che hanno un peso molto importante nella Capitale, perché a parlare del nuovo allenatore della Roma è stato Francesco Totti, storico ex capitano e simbolo del club giallorosso.

Totti si è soffermato su alcuni nomi accostati tra cui c’è anche quello di Roberto De Zerbi che allo stesso Francesco piace tantissimo come ha dichiarato, ma è stato sempre lui a dichiarare che conoscendo la piazza di Roma i tifosi all’inizio farebbero fatica ad accettarlo e questo potrebbe portare a dei problemi iniziali.

De Zerbi nuovo allenatore della Roma per Totti può essere un punto interrogativo grosso, almeno in questo periodo storico e per ricominiciare, per questo è ora da valutare la società che scelta farà.