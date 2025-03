Esonero Thiago Motta, scelta forte di Giuntoli: non si torna indietro – SKY

L’esonero di Thiago Motta è un argomento delicatissimo in casa Juventus: Cristiano Giuntoli ora ha preso una decisione importantissima.

Il futuro di Thiago Motta è in bilico pesantemente, i troppi errori della stagione attuale che stanno portando i bianconeri in un vortice di difficoltà che riguarderebbero anche il futuro. Senza Champions League ci sarà un restyling totale, con l’addio di vari calciatori importanti per creare un bottino importante e permettere alla dirigenza di fare un mercato di un determinato livello.

La sosta per le nazionali sarà importante anche per il futuro immediato della Juventus, visto che ci sono molte cose da rimettere in ordine per completare il campionato nel miglior modo possibile.

Juventus nei guai: cambia il futuro di Thiago Motta

La Juventus sta vivendo una stagione davvero complicata che nessuno pensava potesse arrivare all’ultimo mese e mezzo in queste condizioni. La squadra fa fatica a trovare continuità, non riesce a trovare i risultati giusti che possano cambiare le sorti di questa stagione e per questo la qualificazione in Champions League è fortemente in bilico.

Il futuro di Thiago Motta può cambiare dopo ogni partita proprio a causa dei continui alti e bassi che mostrano a fasi alterne tutte le cose positive e fanno immaginare che il progetto può andare avanti bene e tutte quelle negative che portano a pensare che l’addio immediato sia l’unica scelta possibile.

L’esonero di Thiago Motta è argomento quotidiano in casa Juventus: ora può cambiare tutto dopo la Fiorentina.

SKY – Thiago Motta resta alla Juventus: il motivo

La Juventus si è affidata a Thiago Motta all’inizio della stagione e vuole continuare con il tecnico portoghese per evitare uno spreco economico che sarebbe davvero molto dispendioso per le casse del club che sono già in difficoltà. La partita contro la Fiorentina può dire molto del futuro di Thiago Motta, sia per il gioco che per il risultato, ma la continuità del progetto non è in discussionme.

Secondo quanto riferisce Dario Massara, giornalista di Sky Sport, la Juventus continuerà con Thiago Motta anche nella prossima stagione. Non è previsto alcun esonero per il tecnico italo-brasiliano, nonostante tutte le difficoltà del caso, perché tutti credono nel progetto e tutti vogliono che possa esplodere questa squadra.

“La rivoluzione è stata così importante che si proseguirà con Thiago Motta”, ha riferito il giornalista negli studi di Sky Sport, “anche nell’ipotesi in cui la Juventus non si qualificasse in Champions League”.

Juventus: continuerà il ciclo Thiago Motta

“Credo che il ciclo di Thiago Motta continuerà malgrado questo campionato e questa annata siano state finora molto al di sotto delle aspettative”, ha poi concluso il giornalista parlando del futuro di Thiago Motta e di quello della Juventus.

La Juventus non intende esonerare Thiago Motta, lo ha annunciato anche Giuntoli nelle scorse settimane e lo stesso allenatore ha ribadito più volte di sentire in pieno la fiducia della società che crede in lui e continuerà con il suo progetto.