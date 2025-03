Thiago Motta lascia la Juve: ha un altro accordo, svelata la squadra

Fari puntati sul futuro alla Juventus dell’allenatore Thiago Motta. Il tecnico, finito nel mirino della tifoseria bianconera, ha già un altro accordo per la prossima stagione ed è pronto a lasciare la Vecchia Signora.

Thiago Motta non sarà mai un problema per la Juventus. Il contratto lungo che lo lega al club non è un ostacolo insormontabile anche perché l’allenatore, nonostante la deludente stagione con i bianconeri, ha uno status importante ed è tenuto in considerazione da tantissime società.

Ecco perché, se dovesse arrivare l’addio dalla Juventus, Thiago Motta non avrebbe problemi a trovare un’altra società. Ecco l’indiscrezione riguardo il nome del possibile nuovo club che è pronto ad affidare le chiavi del progetto all’ex centrocampista.

La brutta sconfitta contro l’Atalanta pesa e non poco sull’umore della tifoseria bianconera che ha perso ogni speranza anche su Thiago Motta.

La stagione della Juve è ormai compromessa e il principale responsabile, secondo i tifosi, è l’allenatore che non ha saputo dare una svolta alla squadra che è stata eliminata in malo modo dala Champions e anche dalla Coppa Italia, con una sconfitta ai rigori per mano dell’Empoli.

Il quarto posto resta l’unico obiettivo alla portata della squadra, che non dovrà fallire assolutamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Quale sarà il futuro di Thiago Motta alla Juventus?

A prescindere da ciò che accadrà in questo finale di stagione, la sensazione è che qualcosa si sia rotto all’interno del mondo Juventus con Thiago Motta che non è mai entrato in sitonia con ciò che circonda la società e i suoi tifosi.

Ecco perché, l’ipotesi di un esonero o addio anticipato di Thiago Motta è molto probabile. L’allenatore, in quel caso, non avrebbe grossi problemi a trovare un’altra squadra pronta ad ingaggiarlo.

Michele De Blasis, nel corso del suo intervento al canale Twitch Juventibus, si è soffermato proprio sul destino del tecnico ex Bologna che avrebbe già ricevuto una proposta per la prossima stagione.

“Sono arrivate delle voci riguardo un sondaggio fatto dagli arabi che vogliono portare all’Al Nassr Thiago Motta per sostituire Pioli che a quel punto può essere un nome spendibile per la Juventus. In ogni caso credo che i bianconeri ancora non abbiamo deciso cosa fare per la prossima stagione. Ovviamente, dopo le ultime delusioni è normale che la fiducia inizia a calare nei confronti di Motta”.

Al Nassr prende Thiago Motta? Clamorosa indiscrezione

L’intreccio raccontanto dal giornalista De Blasis, riguardo l’approdo in Arabia Saudita di Motta, è davvero incredibile. Ovviamente è tutto da vedere anche perché molto dipenderà dalla scelta finale della Juventus che non ha sciolto le riserve sul futuro di Thiago.

A conferma di ciò anche le parole di un membro dell’entourage di Motta, Dario Canovi, che è intervenuto ai microfoni di Telelombardia.

“L’esperienza è stata davvero molto travagliata però devo dire che nessuno fa un’analisi su ciò che è successo in questi ultimi otto mesi alla Juventus. Considero Thiago uno dei migliori in Europa. La rosa della Juve non è mai stata da Scudetto”.

“Futuro? Motta è legato alla Juve da un contratto per un altro anno. Per quel che sarà bisognerà chiedere alla dirigenza e a cristiano Giuntoli. Loro dovranno decidere…”.