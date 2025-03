Vlahovic blocca tutti gli affari: Juventus senza centravanti

Il futuro di Dusan Vlahovic rischia di compromettere anche quello della Juventus: è sul mercato ma al momento è tutto bloccato verso la prossima stagione.

L’attaccante serbo non è assolutamente nella sua stagione migliore, sta facendo fatica nonostante sia uno dei migliori realizzatori di questa annata. Ma dal punto di vista delle prestazioni e a livello umorale non sta facendo minimamente bene.

A fine stagione Dusan Vlahovic dovrebbe lasciare la Juventus, pare già scritto, ma al momento sembra tutto fermo e in bilico e ora anche il club rischia di restare senza centravanti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic rovina tutto: le ultime

Il nome di Dusan Vlahovic sta diventando sempre più centrale nelle indicazioni per il futuro della Juventus. A giugno si parlerà solo della sua cessione e delle possibilità di lasciare i bianconeri che in questo momento si stanno riducendo all’osso.

La stagione di Vlahovic con la Juve non è stata per niente positiva: ci sono errori costanti in ogni sua presenza in campo, non riesce più a essere lucido e pulito nelle idee di gioco e nel modo di stare in campo che spesso fa anche innervosire compagni e tifosi.

Secondo le ultime notizie di mercato, però, il futuro di Vlahovic si sta complicando: arrivano voci dall’estero di un possibile crollo delle sue possibilità di cessione in estate.

Futuro Vlahovic: c’è un grosso pericolo dalla Premier League

Il futuro di Dusan Vlahovic è tutto da scrivere ma in questo momento stanno nascendo delle difficoltà importanti. Si parla di possibili trattative con i club di Premier League ma fino a questo momento ci sono stati solo colloqui e chiacchierate varie, ma nulla di concreto.

Il rischio è quello di arrivare alla prossima stagione con il dubbio legato al serbo che non farebbe bene né al calciatore e tantomeno alla società che senza rinnovo ha intenzione e anche bisogno di cederlo per poter costruire una rosa migliore.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, l’Arsenal è pronta a puntare su Darwin Nunez per la prossima stagione, abbandonando la pista Dusan Vlahovic. Il serbo era nel mirino dei Gunners anche nella scorsa estate ma Arteta pare voler ora puntare sul centravanti uruguaiano in uscita dal Liverpool.

Vlahovic-Juve: è finita ma ora il mercato è bloccato

La Juventus vuole cedere Vlahovic e il calciatore ha deciso di lasciare i bianconeri. Non è più felice alla Juve, non riesce più a esprimersi con gioia e serenità e i numeri non sono più dalla sua parte, nonostante sia uno dei migliori marcatori della stagione.

Alla fine è possibile che la Juve “svenda” Vlahovic, chiedendo al massimo 40 milioni per cedere il serbo, accettando la metà di quello che avrebbe potuto guadagnare con una cessione nella passata estate.