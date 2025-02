Affare da 150MLN: lo scambiano per Vlahovic

Si lavora già in ottica calciomercato estivo e occhio a quello che può essere un grande colpo di scena che può portare in un grande giro di affari anche la Juventus e Dusan Vlahovic.

E’ ormai noto che il club bianconero ha rotto i rapporti con il suo giovane attaccante serbo, tanto che nel mercato di gennaio Thiago Motta ha chiesto di anticipare l’operazione per puntare su un nuovo attaccante ed è stato scelto e preso Kolo Muani che si è già ambientato alla grande. Questo porterà all’addio di Vlahovic con la Juventus pronta a venderlo.

La società allo stesso tempo aspetterà le migliori offerte che arriveranno in estate perché con un contratto in scadenza a giugno 2026 sarà doveroso vendere Vlahovic questa prossima estate per evitare di perderlo a zero. E’ chiaro che il valore del giocatore scenderà andando ad 1 anno dalla scadenza di contratto, ma allo stesso tempo che si proverà ad incassare il massimo dalla sua cessione.

Calciomercato Juventus, comprano Vlahovic dopo i 150MLN

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano quella che sarà la scelta da parte di una società di puntare sull’acquisto di un nuovo giocatore dopo una possibile maxi cessione ed ecco che il nome in cima alla lista è proprio quello di Dusan Vlahovic che è in uscita dalla Juve.

Ci sono ora maggiori conferme riguardo la notizia che sta circolando nelle ultime ore e che ci proietta già alla prossima estate, dove ci sarà una mossa a sorpresa probabilmente da parte del Manchester United che punterà all’acquisto di Julian Alvarez dell’Atletico Madrid.

Dopo aver investito 75 milioni per prenderlo dal Manchester City proprio la scorsa estate, può arrivare una grande occasione per tornare in Premier League con l’Atletico Madrid che può vendere Julian Alvarez al doppio, per circa 150 milioni di euro e all’altro club inglese del Manchester United.

Si tratterebbe di una clamorosa svolta di calciomercato che può portare quindi alla cessione di Julian Alvarez dall’Atletico Madrid al Manchester United per 150 milioni e a quel punto il club spagnolo di Madrid dovrà poi prendere un sostituto. Il nome in cima alla lista può essere quello di Dusan Vlahovic in uscita dalla Juve.

Più volte Vlahovic è stato accostato all’Atletico Madrid e in estate può davvero chiudersi questo tipo di operazione con Julian Alvarez in direzione Manchester United.