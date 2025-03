Serie A, Ricci più Fabbian: operazione da oltre 40MLN

L’obiettivo è quello di allestire una squadra forte ma soprattutto ‘Made in Italy’ per la prossima stagione, senza badare a spese.

E per questo motivo la dirigenza avrebbe messo nel mirino due dei talenti italiani più interessanti, ovvero Samuele Ricci del Torino e Giovanni Fabbian del Bologna, giocatori per i quali il club sarebbe pronto ad investire oltre 40 milioni di euro.

Occhio però alla concorrenza che si potrebbe venire a creare per questi due giocatori, anche se l’impressione è che la strada intrapresa non lasci spazio né ad altre pretendenti né tantomeno a dubbi su che maglia vestiranno a partire dalla prossima stagione.

Ricci più Fabbian: doppio colpo ‘Made in Italy’

La stagione deve ancora ufficialmente volgere al termine, ma alcune società starebbero cominciando già a programmare la prossima, iniziando a muovere i primi importanti fili sul fronte del calciomercato.

Questo è il caso di una grande di Serie A, intenzionata a costruire una squadra competitiva che possa diventare punto di riferimento per la Nazionale italiana in futuro. Ed è per questo motivo che la dirigenza avrebbe messo nel mirino due dei talenti nostrani più interessanti e forti in circolazione, Samuele Ricci e Giovanni Fabbian, giocatori che nel prossimo calciomercato estivo faranno sicuramente parlare di loro. La sensazione, però, è che il loro futuro possa essere in qualche modo segnato, soprattutto dopo le ultime trapelate in merito al loro conto nelle ultime settimane.

Stando a queste, ma più precisamente a quanto riportato dal collega Niccolò Ceccarini nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, in estate il Milan potrebbe fare sul serio sia per Samuele Ricci che per Giovanni Fabbian, non prendendo così alcuna scelta obbligata, anche se sul giocatore del Bologna qualche dubbio resterebbe, soprattutto a causa dello spettro dell’Inter che potrebbe riportarlo alla Pinetina attivando la clausola di ricompra da 12 milioni di euro.

Operazione da oltre 40MLN di euro

Ricci e Fabbian a partire dalla prossima stagione potrebbero condividere i colori rossoneri. Entrambi sono infatti finito nel mirino del Milan, che potrebbe non badare a spese pur di riuscire nell’intento di rinforzare e completare la rosa con quei due giocatori, che potrebbero tornare utili non solo alla Nazionale ma anche e soprattutto nel delicato discorso delle liste.

Al momento parlare di cifre è prematuro, anche perché da qui al termine della stagione potrebbero cambiare tante cose, ma per portare a Milanello sia Ricci che Fabbian il Milan potrebbe arrivare ad investire fino ad oltre 40 milioni di euro, complice l’alta valutazione del capitano del Torino (30 milioni di euro) e quella del giocatore del Bologna (12 milioni di euro). Staremo a vedere.