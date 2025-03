Lite con CR7: l’Al-Nassr rompe con Pioli che torna in Serie A

Il rapporto tra Stefano Pioli e l’Al-Nassr potrebbe essere giunto ai minimi storici dopo l’ultima partita di campionato.

Il tutto per colpa di Cristiano Ronaldo, che non sembrerebbe aver preso nel migliore dei modi la sostituzione all’ora di gioco. Con la squadra in vantaggio, ma con un uomo in meno, l’ex allenatore del Milan ha deciso di tirare fuori dal campo la stella portoghese per riequilibrare la formazione e portare a casa un risultato che sembrava essere comunque in cassaforte già al 45esimo minuto.

Una mossa anche forse preventiva ma che Cristiano Ronaldo non ha decisamente digerito, e che potrebbe avere ripercussioni importanti sull’avventura di Stefano Pioli in Arabia Saudita.

Pioli si fa nemico CR7: l’Al-Nassr ha deciso

Stefano Pioli in Arabia Saudita non è contento. L’ex allenatore del Milan si è ritrovato a lavorare in una “gabbia d’oro” che però non lo soddisferebbe a pieno. Certo, questo non intacca sulla sua professionalità, dato che come in rossonero anche in gialloblù sta dando il massimo cercando di raggiungere gli obiettivi che gli sono stati prefissati dalla dirigenza, ma è inevitabile che in queste condizioni lavorare diventa più difficile.

Pioli vuole tornare a lavorare in Europa, più precisamente in Serie A, e presto potrebbe vedersi accontentare questo suo desiderio, complice anche l’ambiente complicato che si è creato attorno a lui ed al suo staff dopo il litigio con Cristiano Ronaldo. In occasione della partita di ieri contro l’Al-Kholood, l’ex allenatore del Milan ha deciso di sostituire CR7 all’ora di gioco dopo che il suo Al-Nassr è rimasto in 10 uomini. Mossa prettamente strategica volta a riequilibrare la formazione, ma che non è stata assolutamente accettata dal portoghese, come riportato anche dai colleghi di calciomercato.

Stella e principale fonte di guadagni del club saudita, Ronaldo non è nuovo a contrapposizioni con Stefano Pioli, che di questo passo rischia seriamente l’esonero dall’Al-Nassr. Ma semmai questo scenario dovesse concretizzarsi, l’allenatore italiano prenderebbe il primo areo in direzione Italia per cominciare una nuova avventura in Serie A.

Pioli torna in Serie A

Se il rapporto con Cristiano Ronaldo non dovesse essere recuperato, Stefano Pioli potrebbe essere esonerato dall’Al-Nassr. Una decisione complicata ma inevitabile, dato che il portoghese rappresenta essere il fulcro del progetto tecnico del club saudita.

Uno scenario del genere, comunque, non dispiacerebbe troppo all’ex allenatore del Milan, che non si è mai realmente sentito a proprio agio dalle parti di Riyad. Tornare in Serie A è la priorità, con Stefano Pioli che sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus. Avere un’altra opportunità del genere in Italia non fa altro che accrescere la voglia di tornare in patria dell’emiliano, che potrebbe in tutto questo diventare anche un nome appetibile per la panchina dell’Atalanta. Staremo a vedere.