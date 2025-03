Esonero nonostante la vittoria: eliminazione fatale

Nonostante la squadra stia andando al passo con gli obiettivi prefissati, la partita di oggi potrebbe aver segnato una stagione.

L’eliminazione in Europa League per mano di una squadra decisamente inferiore non sarebbe assolutamente andata a genio alla dirigenza, che in queste ore si riunirà per decidere il da farsi con l’allenatore. E pensare che comunque la formazione era riuscita a mostrare in campo gli attributi segnando addirittura due reti che in altre circostanze avrebbero potuto regalarle il passaggio del turno.

Non è questo il caso, con l’allenatore che potrebbe pagarne presto le conseguenze. Ed anche in maniera piuttosto amara.

Esonero a sorpresa: la squadra aveva anche vinto

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dato che nelle prossime ore potrebbe saltare, a sorpresa, l’ennesima panchina della stagione.

Decisivo il fallimento in Europa League, con la squadra che è stata capace di farsi buttare fuori da un’avversaria che non era decisamente al suo livello. Quest’eliminazione potrebbe non essere digerita dalla dirigenza, che nelle prossime ore si riunirà per decidere un po’ il da farsi e tracciare una linea definitiva per questo finale di stagione. Considerato l’andazzo della squadra, dubbi in merito al futuro dell’allenatore neanche dovrebbero sorgere, ma a questo punto è meglio aspettarsi di tutto.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il primo posto in campionato, e nonostante una prestazione di forza che ha dimostrato la voglia della squadra di ribaltare il risultato e passare il turno, l’Olympiakos potrebbe decidere di esonerare José Luis Mendilibar, l’eroe della finale di Conference League di Atene contro la Fiorentina ma anche artefice dell’eliminazione di oggi della formazione biancorossa per mano di un Bodo-Glimt rispettabile ma che non rappresentava essere un tipo di corazzata imbattibile. L’Olympiakos avrebbe potuto fare di già quest’anno in Europa League, ed è questo quello che lo spagnolo potrebbe pagare caro.

Esonero e sostituto: fatta tutte le scelte del caso

José Luis Mendilibar potrebbe a sorpresa non essere più l’allenatore dell’Olympiakos. Nulla di confermato, sia chiaro, ma l’eliminazione in Europa League per mano del Bodo-Glimt potrebbe costare caro all’allenatore spagnolo, che comunque rimarrà nella storia del club greco dopo la conquista della Conference League nella passata stagione.

Dalle parti del Georgios Karaiskakis starebbero cominciando a girare diverse voci, ma la realtà dei fatti è una: l’Olympiakos non saprebbe con chi andare a sostituire José Luis Mendilibar, a patto che non si decida di puntare su un colosso come il Maurizio Sarri di turno, o anche Massimiliano Allegri volendo. L’impressione è che però profili del genere difficilmente accetteranno una destinazione come questa, soprattutto avendo in ballo altre possibilità, motivo per il quale ai greci toccherà continuare con lo spagnolo. Non che sia una punizione, sia chiaro, ma dopo stasera i rapporti tra le parti potrebbero essersi incrinati.