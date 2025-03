Esonero ufficiale: i bianconeri hanno già scelto il sostituto

E’ arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero che quest’oggi ha comunicato l’addio dell’allenatore. Il club ha ringraziato il mister per il lavoro fatto ed ha già bloccato il sostituto.

Sono ore importanti per la squadra italiana che ha deciso di effettuare un cambio in panchina.

Ecco le ultimissime notizie da aprte del club che oggi ha comunicato l’addio del tecnico che paga i pessimi risultati raggiunti fino a questo momento alla guida della squadra italiana.

Un’altra sconfitta pesante per la squadra bianconera che questa volta ha perso nell’ultimo turno di campionato. Ciò ha portato la società ad intervenire subito, per provare a salvare la stagione che fino a questo momento ha regalato solo delusioni al presidente che come ultimo atto ha esonerato il tecnico.

Una scelta ragionata, meditata, dettata anche dagli ultimi risultati negativi da parte della squadra che ormai ha perso ogni certezza.

Si tenta il tutto per tutto chiamando un altro allenatore che proverà a portare una scossa all’interno dello spogliatoio che dovrà reagire e trovare la forza per andare avanti e chiudere al meglio questo campionato.

Ecco la scelta ufficiale da parte del club che ha deciso di intervenire e nominare come nuovo allenatore un tecnico d’esperienza, che conosce molto bene l’ambiente e il campionato.

Infatti, l’allenatore ha tutte le carte in regola per fare bene. Sa dove intervenire per provare a salvare il salvabile e portare la squadra in una posizione consona in classifica.

Esonero ufficiale, il club bianconero cambia allenatore: ecco chi hanno preso

Acque agitate all’interno della società con il presidente che ha preso le carte in mano ed ha deciso di esonerare l’allenatore per prendere un altro tecnico.

Si chiude, dunque, dopo sette partite l’avventura sulla panchina dell’Ascoli di Mirko Cudini che è stato sollevato dall’incarico dopo il ko dell’11 marzo contro il Campobasso.

L’esperienza dell’ex tecnico del Foggia si chiude con 6 punti in 7 partite, troppo pochi per Massimo Pulcinelli che ha deciso di riportare sulla panchina dell’Ascoli Mimmo Di Carlo, che era stato mandato via lo scorso 24 gennaio.

Ascoli Di Carlo, ufficiale il ritorno

La società ha reso noto i dettagli del ritorno di Di Carlo che ha preso il posto di Mirko Cudini all’Ascoli. Con l’esperto allenatore tornano anche Davide Mezzanotti e Gianluca Riommi, che ricopriranno i ruoli di vice allenatore e tecnico dei portieri.

La società spera, adesso, che con Di Carlo la musica possa cambiare all’Ascoli,con la squadra che si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica con 33 punti raccolti in 31 giornate.