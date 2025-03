Niente Milan, Sarri tornerà in Champions: arriva dopo la “disfatta”

Il ritorno di Maurizio Sarri in Serie A è il tema caldo delle ultime settimane, dopo le voci circolate su ben tre squadre in Italia.

Da una parte c’è la posizione della Fiorentina, con Raffaele Palladino che non convince a pieni voti. Per il tecnico di Figline sarebbe un ritorno in Toscana, dopo l’avventura ad Empoli in Serie A. Mentre oltre al Milan, c’è anche l’opzione Atalanta, con l’addio di Gian Piero Gasperini che si consumerà, probabilmente a fine stagione, dopo il suo annuncio sul mancato rinnovo.

L’esperienza che cerca Maurizio Sarri è ad alti livelli, in un posto dove gli permetteranno di fare il suo calcio, senza “paletti”. Un ambiente che possa fare al caso suo, riportando la sua squadra ai livelli di calcio che si sono visti a Napoli, tanto per intendersi. Ed è per questo che, allenando in un club di Champions League, potrebbe rivedersi di nuovo Sarri.

Scelta Sarri: niente Milan, la destinazione

La scelta su Maurizio Sarri potrebbe cadere altrove e non per il Milan. In un club che si sta giocando un posto per la qualificazione, con la possibilità di vedersi dentro o fuori per quello che è lo scontro diretto che deve affrontare lo stesso allenatore che ha da poco trovato il posto in panchina.

Perché è stato scelto Kovac per la panchina di un importante club in Europa, ma le cose pare non stiano andando poi così bene. Un po’ come successo con Conceicao, quando ha preso posto in panchina, sostituendo Paulo Fonseca.

Per Maurizio Sarri, la grande chance, potrebbe arrivare al Borussia Dortmund. In Germania e in Bundesliga, in un ambiente simile a quello vissuto a Napoli, quando riuscì ad esprimere quello che ancora oggi viene definito come uno dei migliori calci espressi in Italia e della sua intera carriera.

Esonero dopo la Champions League: Sarri in pole per la panchina

In questo momento per il Borussia Dortmund, la Champions League è lontana di sette punti, sulla classifica attuale della Bundesliga. Oggi scende in campo il BVB di Kovac che, da quando ha sostituito Nuri Sahin non ha poi così cambiato le cose sulla panchina del sottomarino giallo. È per questo che, come fanno sapere i media tedeschi, la posizione dell’allenatore non è poi così salda. In caso di “disfatta” contro il Lille, questa sera, potrebbero avanzare riflessioni sull’esonero. E lo stesso licenziamento vedrebbe poi Maurizio Sarri tra i principali candidati per un posto in panchina al Borussia Dortmund.