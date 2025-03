Serie A, esonero prima del weekend: Gilardino ha già detto sì

Il futuro di alcuni allenatori in Serie A è fortemente in bilico: ci sono possibilità di esonero immediate con un nuovo accordo imminente.

Il campionato è arrivato ormai alle fasi finali e ora siamo arrivati ai momenti clou della stagione dove ogni errore può costare davvero caro e può portare clamorose novità negative per il futuro dei club. Gli obiettivi di inzio stagione non sono stati raggiunti da tutti i club e per questo motivo ora ci sono alcuni allenatori che rischiano il posto in panchina.

Alberto Gilardino ha lasciato il Genoa qualche mese fa dopo un inizio di campionato complicato ma ora può tornare immediatamente in Serie A e prendersi subito delle grandi responsabilità.

Serie A: pronto un nuovo esonero a sorpresa

Il campionato di Serie A è arrivato ormai ai momenti decisivi, dove ogni risultato può costare caro per molte squadre o portarne in “Paradiso” molte altre. Si vivono momenti di alta tensione negli spogliatoi e durante la settimana, con situazioni che possono degenerare da un momento all’altro.

Il futuro di alcuni allenatori in Serie A è fortemente in bilico. C’è chi è continuamente in discussione, nonostante i risultati più o meno in linea con le aspettative di inzio stagione.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, può esserci un altro esonero nel giro di qualche ora: già prima dell’inizio del prossimo weekend di campionato.

Fiorentina: esonero Palladino, riunione in dirigenza

La Fiorentina pensa all’esonero di Raffaele Palladino. Il club viola ha perso l’ultima partita in Serie A contro il Napoli e l’obiettivo Europa League è ora più distante e complicato. La situazione in casa Viola è incandescente e nelle prossime ore potrebbe scaldarsi ancora di più.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, la partita di giovedì di Conference League contro il Panathinaikos sarà decisiva per il futuro di Palladino. All’andata c’è stata una cocente sconfitta per 3-2 che rischia di eliminare i Viola dalla competizione europea in cui sono stati sempre protagonisti negli ultimi anni, pur non riuscendo a vincerla.

L’esonero di Palladino è una possibilità concreta. La Fiorentina ci sta pensando sul serio e l’ambiente ora è avverso all’allenatore napoletano da cui tutti evidentemente si aspettavano di più, anche dopo un mercato importante che poteva far sognare in grande.

Gilardino accetta la Fiorentina: aspetta una chiamata

Raffaele Palladino rischia seriamente l’esonero dalla Fiorentina. La dirigenza si sta riunendo in queste ore per capire come proseguire in futuro: se dovesse essere eliminato dalla Conference League si aprirà qualsiasi scenario per il futuro immediato.

Alberto Gilardino è un’idea concreta per il futuro della Fiorentina che potrebbe decidere di puntare su un altro allenatore giovane ma che conosce benissimo l’ambiente, essendo stato uno dei più grandi attaccanti della storia del club.