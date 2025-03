Juventus, esonero Thiago Motta: Buffon lancia un messaggio

Bufera in casa Juve dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Il 4-0 subito contro la Dea ha aperto il dibattito riguardo il futuro in panchina di Thiago Motta.

L’esonero non è più utopia e chi una settimana fa credeva nella rimonta scudetto si è dovuto ricredere con la squadra che ha mostrato tutte le sue debolezze nell’ultimo turno di campionato.

Gran parte dell’ambiente ha alzato la voce ed ha chiesto alla società di intervenire con un immediato cambio in panchina e l’esonero di Thiago Motta, che ha ancora altri 2 anni di contratto con uno stipendio da quasi 4 milioni netti a stagione.

Ecco le parole dell’ex capitano della Juve Buffon che è intervenuto sull’argomento lanciando un segnale al tifo organizzato e alla società.

A margine di un evento dedicato agli studenti della Luiss Business School, che frequentano il corso di Sport Management, il capo delegazione della Nazionale azzurra Gigi Buffon è stato intervistato dai giornalisti.

Scontata la domanda relativa alla Juventus, che sta vivendo un periodo davvero negativo con l’ultima sconfitta che ha nuovamente aperto il vaso di pandora.

Esonero Thiago Motta Juventus, cosa pensa Buffon?

Erano quasi 60 anni che la Juventus non perdeva in casa con uno scarto di quattro reti.

Una sconfitta pesantissima, che resterà per sempre nella storia del club bianconero. Ecco perché adesso Thiago Motta è sulla bocca di tutti ed una riconferma in panchina appare quasi impossibile.

Cosa succederà nei prossimi mesi? Secondo alcuni addetti ai lavori, Giuntoli si sta già muovendo per prendere un sostituto e dare il benservito all’allenatore che non si è integrato nel mondo Juventus.

Ovviamente, si attende la fine della stagione. E’ assai improbabile pensare ad un esonero in corso per l’allenatore che comunque resta in discussione se dovesse sbagliare le prossime partite, decisive per la zona Champions League.

Intanto, Gigi Buffon ha fatto il punto della situazione e ribadito la sua fiducia nei confronti di Thiago Motta.

Queste le dichiarazioni da parte dell’ex portiere, che conosce molto bene il mondo juventino.

“Mancano dieci giornate e può succedere di tutto. Le cose non stanno andando secondo le aspettative. Bisogna aspettare la fine della stagione e vedere cosa potrà succedere nel rush finale del campionato. Tanto vale aspettare senza cambiare in corsa, magari può accadere qualcosa di sorprendente, a livello positivo”.

Auspicio benevolo da parte di Buffon che è ancora dalla parte di Thiago Motta e spera in un cambio di passo da parte dell’allenatore che adesso dovrà dare delle risposte.