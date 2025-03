Tempo scaduto: esonero in Serie A, arriva Tudor

Tudor torna in pista, nuova squadra in Serie A. Ecco le ultimissime che riguardano il futuro dell’allenatore ex Lazio, attualmente libero e in attesa di una chiamata che potrà arrivare molto presto.

Sono ore decisive per quanto riguarda il destino del tecnico che è finito nel mirino della critica dopo gli ultimi risultati negativi.

La situazione sta sfuggendo di mano all’allenatore che sembra aver perso il controllo della situazione. Nonostante le scelte condivise in sede di campagna trasferimenti, il mister non ha ancora trovato il bandolo della matassa.

A soffrire maggiormente è la squadra che in campo appare per certi versi spaesata. Ecco perché il direttore sportivo è pronto ad intraprendere un serio provvedimento chiamando in panchina Tudor, che ha tutte le qualità per risolvere tutti questi problemi.

Un altro passo falso per la squadra che in una settimana ha perso due match point.

Cosa succederà adesso? I tifosi sono sul piede di guerra e sui social rimbalza la voce dell’esonero del mister che ormai ha perso la fiducia dell’intero ambiente.

Servirà un vero e proprio miracolo per far tornare l’allenatore nel cuore della tifoseria. Intanto, è previsto molto presto un faccia a faccia con la società che si attende delle risposte dal tecnico.

Tudor pronto a tornare: le ultime riguardo l’esonero

Sull’uscio ci sono Tudor e Sarri, entrambi indiziati numeri uno per la sostituzione dell’allenatore che è sempre più a rischio esonero.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito al futuro del mister che adesso si giocherà tutto nelle prossime partite, che saranno decisive per il suo destino.

Tudor Fiorentina, cosa c’è di vero sull’esonero di Palladino

Nonostante il malumore della piazza, delusa dopo gli ultimi risultati negativi della squadra che ha perso anche in trasferta contro il Napoli, Commisso è pronto a dare nuovamente fiducia a Palladino che si giocherà tutto in una settimana. Infatti, non è nell’indole del presidente mandare via gli allenatori a stagione in corso.

Ma la pressione da parte dell’ambiente può portare ad un passo indietro da parte del patron.

Infatti, le prossime sfide contro Panathinaikos e Juventus saranno decisive per il tecnico di Mugnano che resta sulla graticola. L’eventuale eliminazione dalla Conference potrebbe segnare, in modo determinante, la fine del suo rapporto con i viola.

In caso di esonero di Palladino, la società è già pronta nel nominare come nuovo allenatore della Fiorentina Tudor che è il primo nome della lista.