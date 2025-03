Fiorentina, ultimatum Palladino: annuncio sull’esonero

E’ un momento decisivo della stagione questo per Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina e arrivano continue dichiarazioni che fanno capire come stanno realmente le cose a Firenze.

Perché il club viola vuole restare incollato nella zona alta di classifica in Serie A per conquistare ancora una volta la zona Europa e provare a dare un segnale forte in vista del futuro considerando che il presidente Rocco Commisso sta investendo tanto anche nelle strutture e nella squadra con le ultime sessioni di calciomercato dispendiose. Per questo ora lo stesso Raffaele Palladino sente la pressione.

Occhio quindi ora a quello che può accadere considerando che ci sono delle novità in merito alla situazione di Palladino che rischia il posto in panchina alla Fiorentina. Il tecnico dei viola ha nelle mani il suo futuro e un destino che può essere anche beffardo. Dopo un avvio fantastico e tante vittorie condite da ottime prestazioni anche in scontri con i big, un leggero calo nelle ultime settimane che può pesare sul futuro.

Esonero Palladino: l’annuncio della Fiorentina con l’ultimatum

Svolta possibile nelle prossime settimane considerando che tra Serie A e Conference League ci saranno delle partite decisive da calendario per Raffaele Palladino che dovrà dimostrare di essere l’allenatore giusto per la Fiorentina in vista dei prossimi anni.

A cavallo di questi prossimi e importanti impegni ha parlato il DG della Fiorentina Ferrari sul futuro di Palladino svelando quella che è la sua idea e quella della società riguardo la considerazione sul proprio allenatore. Perché il club viola deve contenere le tante voci riguardo quella che è la situazione che rischia seriamente di compromettere il futuro di Palladino a Firenze.

Perché lo stesso Ferrari ha parlato del futuro di Palladino confermando il grande legame che c’è con il giovane allenatore che è considerato la persona giusta per i prossimi anni sulla panchina della Fiorentina.

In questo momento ci sono dei test difficili ma la Fiorentina non pensa all’esonero di Palladino come si dice e vorrebbe continuare a lavorare con lui anche in vista dei prossimi anni.