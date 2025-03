Cambio imminente in panchina: già scelto il nuovo allenatore

Nonostante l’ultimo trend positivo di risultati, la dirigenza ha deciso di mettere mano alla situazione stravolgendo le carte in tavola.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime ore potrebbe saltare la panchina della squadra, con l’allenatore che verrebbe messo alla porta per via di una serie di incomprensioni con i piani alti del club. Nulla di irrisolvibile, sia chiaro, ma lo stato maggiore non vede futuro con questo tipo di tecnico alla guida della squadra.

Ed è dunque questo il motivo che potrebbe celarsi dietro l’imminente ribaltone, con la dirigenza che in tutto questo avrebbe anche già individuato il giovane profilo al quale affidare la squadra in questo finale di stagione e non solo.

Decisione presa: c’è il cambio in panchina

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

In questo caso parleremmo però di una sorpresa assoluta, dato che nelle ultime 10 uscite stagionali la squadra ha perso solo in 3 occasioni, vincendo in 5 e pareggiando in una. Insomma, il trend è piuttosto positivo, ma alla dirigenza non andrebbe a genio l’attuale posizione di classifica, che non rispecchierebbe a pieno non solo con la (gloriosa) storia del club ma anche il reale potenziale di un gruppo che avrebbe potuto, e dovuto, fare decisamente di più. Forse solo vincendo tutte le partite da qui alla fine della stagione l’allenatore potrebbe salvare la propria panchina, scenario tanto difficile quanto non impossibile, anche perché questa squadra ha dimostrato di potere tutto.

L’impressione, però, è che alla fine dei conti il suo futuro sia segnato, e che difficilmente si cambierà idea in merito. Stando a quanto riportato dai colleghi de la BILD, infatti, nonostante l’ultima vittoria in campionato per l’appunto, lo Schalke 04 è pronto a separarsi da Kees Van Wonderen, allenatore dalla media di 1,29 punti a partita, troppo pochi per una squadra che gioca in questa stagione puntava a tornare in Bundesliga,

Già scelto il nuovo allenatore

Kees Van Wonderen ha le ore contante alla guida dello Schalke 04. L’impressione è che però l’olandese possa rimanere alla guida della squadra di Gelsenkirchen anche in occasione della trasferta di Berlino contro l’Hertha in programma tra tre giorni, per poi liberare il suo ufficio della Veltins Arena dalle ultime cose ed andare via.

Il tutto perché lo Schalke 04 avrebbe anche già scelto il suo nuovo allenatore, profilo di caratura internazionale che da giocatore ha vestito la maglia dei Die Knappen. Scrive infatti la BILD che è Raul Gonzalez il prescelto per sostituire Van Wonderen, storica leggenda del Real Madrid che fino a questo momento in carriera ha sempre e solo allenato il Real Madrid Castilla, l’U19 dei Blancos per intenderci, con il quale si tolse però la soddisfazione di vincere la Youth League nel 2021.