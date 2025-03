Esonero in Serie A: si libera una panchina per Mazzarri

Walter Mazzarri ha dimostrato con i fatti di attendere una chiamata in Serie A. E la stessa potrebbe arrivare nel week-end.

Prende quota l’ipotesi del ritorno in panchina per Walter Mazzarri, oltretutto in un posto dove ha già allenato seppur in un periodo non proprio facile e che non permise allo stesso ex allenatore del Napoli di fare bene quanto avrebbe voluto.

Già 34 panchine totalizzate, prima dell’esperienza al Napoli recente, in un posto dove potrebbe tornare ad allenare Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, dopo aver rifiutato i soldi dell’enorme ingaggio sulla panchina di un club in Iran, tornerebbe ad allenare in Serie A. Tra pochi giorni ci sarà un match da dentro o fuori che vede una panchina in Italia potenzialmente libera, stando ai rumors sull’esonero del tecnico italiano.

Mazzarri ha rifiutato i soldi in Iran: pronto a firmare in Serie A

Recentemente, Walter Mazzarri, ha rifiutato un’offerta enorme da parte di un club in Iran che, tra l’altro, avrebbe giocato da lì a poco contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli nella Champions League asiatica.

Si tratta infatti dell’Esteghlal, club iraniano che avrebbe voluto l’esperto Walter Mazzarri alla guida della Prima Squadra. Stesso ex allenatore del Napoli però che, dopo aver riassaporato la Champions League in Europa col Napoli, oltre alla Serie A, farebbe volentieri ritorno in Italia.

Sarebbe questo ad aver spinto Mazzarri a rifiutare la proposta in Iran. Vuole tornare ad allenare in Italia e un club che deve ottenere la salvezza in queste undici partite in Serie A che restano, potrebbe sceglierlo come nuovo allenatore in caso di esonero nel week-end.

La destinazione di Mazzarri in Serie A: possibile esonero nel week-end

Davide Nicola potrebbe essere esonerato dal Cagliari. In casa, nella sfida di venerdì sera che apre la ventottesima giornata di Serie A, c’è Cagliari-Genoa. Se non dovesse trovare la vittoria, il club sardo, Davide Nicola rischierebbe il posto. E a quel punto, con la panchina che si libera, ogni strada porta a Mazzarri.

Le alternative a Mazzarri in caso di esonero

In ogni caso, le alternative in caso di esonero, sono diverse. In Serie A potrebbe arrivare anche Ballardini, come ipotetico sostituto al Cagliari di Davide Nicola. Sono oltretutto altre le possibili soluzioni in panchina per Mazzarri, considerando che sia Hellas Verona che Venezia, vedono il proprio allenatore a rischio licenziamento a causa di quelli che sono i risultati recenti in Serie A. Passando anche per l’Empoli con D’Aversa, che pure non se la sta passando benissimo nella “zona rossa” in Serie A.