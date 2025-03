Esonero dopo la Champions League: prendono Sarri subito

La Champions League regala sempre grandi emozioni e possibili clamorosi cambiamenti: ora c’è Sarri pronto alla firma.

Le partite della competizione europea sono sempre decisive per il futuro degli allenatori in giro per l’Europa e ora la situazione inizia a farsi incandescente, anche se manca pochissimo alla fine della stagione. Ci sono molte situazioni che iniziano a farsi complesse sommando quanto sta accadendo in Europa con quello che accade nei campionati e per questo potrebbe esserci un cambio in panchina.

Maurizio Sarri è pronto a tornare in sella, con un progetto sicuramente molto interessante e che per la prossima stagione può permettergli di togliersi tante soddisfazioni.

Futuro Sarri, colloqui dopo l’esonero: c’entra la Champions League

Maurizio Sarri ha lasciato la Lazio poco più di un anno fa circa da dimissionario e fino ad oggi non ha trovato un progetto che possa dargli la voglia di tornare in panchina subito. La situazione relativa a diverse panchine è da tenere sotto controllo perché ora è possibile che ci sia un altro esonero dopo la Champions League.

Il futuro di Maurizio Sarri è un rebus in questo momento ma possono arrivare delle sorprese nelle prossime ore. Non sono da escludere accordi che sembravano impossibili.

La situazione relativa al tecnico ex Napoli, Lazio e Juve è da tenere in osservazione costante perché da tempo è alla ricerca di un progetto intrigante e ora ci sono colloqui vivi in corso.

PSV disintegrato dall’Arsenal: Bosz rischia l’esonero

Il PSV Eindhoven ha perso pesantemente in Champions League contro l’Arsenal, subendo ben 7 gol nell’andata degli ottavi di finale che ha visto la squadra olandese – passata contro la Juventus ai playoff – perdere ogni certezza dopo pochissimi minuti contro la corazzata di Mikel Arteta.

Peter Bosz ora è a rischio esonero. La situazione del club olandese è da monitorare di ora in ora perché la sconfitta è stata davvero molto pesante e non può essere digerita dall’oggi al domani come se non fosse avvenuta. L’eliminazione dalla Champions League è ormai a un passo e per questo si pensa al cambio in panchina.

L’esonero di Peter Bosz è dietro l’angolo: il club olandese sta valutando il cambio in panchina e vuole avviare i contatti con Maurizio Sarri per portarlo clamorosamente in Olanda.

Sarri-PSV: dubbi dell’allenatore, aspetta la Serie A

Il PSV Eindhoven è al secondo posto in classifica anche in Eredivisie e per questo motivo, valutando anche la Champions League, si pensa all’esonero di Bosz e all’innesto di Maurizio Sarri per dare una grande svolta alla squadra per questo finale di stagione e per costruire un futuro vincente.

Maurizio Sarri è restìo ad accettare le proposta del club olandese: vuole aspettare un club in Serie A per l’inizio della prossima stagione e ritornare nel calcio italiano.