Chiudono con Sarri, decisione definitiva: svelati i motivi

Ultimissime notizie sul ritorno di Sarri in panchina, ecco cosa sta succedendo.

I tifosi sono già proiettati al futuro e attendono la scelta finale da parte della società che sta valutando attentamente la situazione.

Infatti, il club sta sfogliando la margherita ed ha messo in standbay alcune questione di primaria importanza.

Adesso, dunque, non resta che aspettare la scelta da parte del presidente che prima di intervenire dovrà riunirsi con i suoi più stretti collaboratori. Ecco le ultime novità sull’opzione Maurizio Sarri, che intriga e non poco i tifosi.

In giro ci sono pochi allenatori svincolati, capaci di far fare il salto di qualità al club. Tra questi, sicuramente, spicca il nome di Maurizio Sarri che, insieme a Mancini ed Allegri, è fra i migliori.

Tutti e tre, per motivazioni diverse, sono in attesa dell’offerta giusta che potrebbe arrivare proprio nel giro dei prossimi mesi, quando i club dovranno affrontare di faccia la situazione e fare delle scelte chiare per poter ripartire con entusiasmo.

In Italia ci sono diverse questioni aperte, a partire dalla scelta del Milan che di sicuro a fine stagione manderà via Conceicao. E’ quasi impossibile che le parti interromperanno in anticipo il rapporto.

Intanto, per il futuro Ibrahimovic è già a lavoro e prima di bloccare il mister vuole capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan.

Esonero in Serie A, cosa sta succedendo: Sarri si deve preparare?

Il momento non è dei migliori, soprattutto dopo al serie di risultati negativi della squadra che è stata condizionata anche dall’eliminazione in Champions League, per mano del Feyenoord.

Di sicuro, a fine stagione arriverà l’ennesima rivoluzione targata Gerry Cardinale che questa volta intende prendere anche un vero e proprio direttore sportivo.

Tra i nomi circolati, nell’ultimo periodo, c’è anche quello di Igli Tare che è un elemento valido per poter rinforzare l’organigramma tecnico del club rossonero.

Ovviamente, con l’avvento di Tare cambiarebbe l’obiettivo per la panchina del Milan. Infatti, è quasi improbabile che Sarri possa tornare a lavorare con il dirigente albanese, con il quale non ha un bel rapporto ai tempi dell’esperienza alla Lazio.

Sarri Milan, si complica tutto: ecco cosa sta succedendo

Tra i nomi fatti per la panchina del Milan c’è anche quello di Sarri che è già stato accostato al club rossonero prima dell’arrivo di Conceicao.

Il tecnico di Figline Valdarno ha tutte le carte in regola per attuare la rivoluzione tecnica anche se a complicare tutto è il quasi imminente arrivo in società di Tare, che alla Lazio non ha mai legato con Sarri.

Ecco perché, se tutto dovesse procedere in quest’ordine, è da escludere la candidatura di Sarri per il Milan mentre si riaprirebbe uno spiraglio con Massimiliano Allegri, che resta sempre lì sull’uscio in attesa di una telefonata.