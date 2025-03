Scelta fatta sul nuovo direttore sportivo al Milan e con lui è in arrivo anche il nuovo allenatore al posto di Conceicao.

Cambia il presente e il futuro del Milan, con il calciomercato che pure vedrà degli stravolgimenti per quello che è il domani dei rossoneri.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, gravissima perché vede il sorpasso della Roma in graduatoria e con i rossoneri attualmente al nono posto in classifica, sono circolate voci sull’esonero o addirittura sulle dimissioni di Sergio Conceicao. Ma le cose quest’oggi, come riportano da Sky Sport, vedono uno stravolgimento totale sulle decisioni dei rossoneri.

Addio Conceicao: arriva il nuovo ds del Milan a cambiare le cose

Sarà compito del nuovo ds del Milan, quello di risolvere le questioni interne al club milanista. Per la Serie A sarà un ritorno a sorpresa, sul nuovo ds del club che dopo una vita passata altrove, dovrà amministrare le cose in dirigenza al fianco di Zlatan Ibrahimovic.

Ci sarà da rivoluzionare sicuramente l’organico, tenendosi stretti i calciatori che potranno fare al caso del nuovo progetto tecnico che metterà in piedi.

Le basi ci sono, quelle sulle quali ripartirà Igli Tare come nuovo ds del Milan. Stando a ciò che riferiscono dall’emittente satellitare, l’ex Lazio sarebbe stato scelto al posto come nuovo membro della dirigenza rossonera. Ad Igli Tare, subito, il compito di lavorare per il presente e per il futuro.

Igli Tare nuovo ds del Milan: quando arriva

Arrivando al Milan, Igli Tare, dovrà subito scegliere da dove partire per il nuovo progetto al club di Milano. A Londra, spiega la stessa fonte, ci sarebbe stato un primo contatto con l’ex dirigente della Lazio che pare esser stato scelto in mezzo ai diversi candidati e tra i quali, figurava anche il nome dell’ex Juve, Fabio Paratici che sarebbe stato però scartato dal Milan. Da capire se il suo inserimento in società arriverà subito o se a fine stagione.

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Tutte le strade portano all’ex Lazio

Con Igli Tare in dirigenza, che convinse Claudio Lotito a scegliere Maurizio Sarri, le cose potrebbero confermarsi al Milan. Con l’ex figura biancoceleste in rosa, occhio alla possibilità di vedere infatti l’allenatore di Figline al Milan, dopo i contatti vissuti già in inverno, prima dell’arrivo di Sergio Conceicao. La certezza, ad oggi, è che il Milan non continuerà col portoghese. L’allenatore, a prescindere dall’esonero o meno nell’immediato, non resterà alla guida del Milan nel 2026. E con Igli Tare in dirigenza, sarà scelta conseguente su Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Milan.