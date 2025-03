La Juventus è una delle squadre con il maggior numero di infortuni in Serie A: ora c’è un’altra tegola davvero pesantissima da superare.

La stagione dei bianconeri non sta andando assolutamente bene in questo periodo e non sembrano poterci essere miglioramenti nell’immediato. L’ambiente è davvero avverso all’attuale dirigenza e anche all’allenatore, tanto da aver organizzato una protesta davvero importante che ha creato ulteriore ed enorme caos.

La Juventus è in un momento delicatissimo che può sfociare in una “tragedia sportiva” alla fine della stagione: senza Champions Legue il progetto sarebbe tremendamente ridimensionato e bocciato.

Juventus, enormi problemi per Thiago Motta: un altro infortunio

L’annata della Juventus è stata falcidiata dagli infortuni, sia di natura muscolare che traumatica. La rosa costruita a inizio anno sembrava poter essere davvero di gran livello e in lotta fino alla fine della stagione per vincere lo Scudetto e andare in fondo – o almeno molto avanti – anche in Coppa Italia e in Champions League.

Gli infortuni hanno reso difficilissima la stagione della Juve, tanto che Thiago Motta ha dovuto fare a meno di calciatori importanti per diversi mesi. E ora la situazione non è assolutamente in miglioramento.

Secondo le ultime notizie, la Juventus ha perso anche un altro calciatore per infortunio e ora per Thiago Motta sono guai seri.

Juventus, infortunio per Francisco Conceiçao: le ultime

La Juventus ha perso ancora una volta Francisco Conceiçao per infortunio. Il calciatore portoghese è stato uno di quelli con il maggior numero di infortuni in questa annata e ora si è fermato di nuovo. Quando in campo ha spesso fatto la differenza, è stato un calciatore davvero importante ma ora la Juve lo perde ancora.