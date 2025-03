Emergenza Juventus, altro infortunio per Motta: l’annuncio

Emergenza totale per la Juventus di Thiago Motta, che vede la propria infermeria riempirsi sempre di più invece che svuotarsi.

L’ultimo infortunio è stato annunciato proprio dal tecnico bianconero nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia della partita in programma domani contro il Verona. L’italo-brasiliano dovrà dunque fare a meno di un altro dei suoi giocatori migliori, fermatosi a causa di un infortunio sul quale si sa ancora troppo poco e che preoccupa in vista delle prossime uscite stagionali della Vecchia Signora.

Tra oggi e domani lo juventino verrà sottoposto al classico iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, ma una cosa è certa: non sarà a disposizione per la partita dell’Allianz Stadium contro il Verona.

Altro infortunio per la Juventus: Motta ha annunciato l’assenza

Oltre a dover far fronte ad un ambiente infuocato per via dei deludenti risultati delle ultime settimane, Thiago Motta dovrà trovare una soluzione anche per le tante assenze dovute ai vari (e gravi) infortuni. Esclusi Cabal e Bremer, indisponibili almeno fino all’inizio della prossima stagione, l’allenatore italo-brasiliano spera di poter tornare ad avere a disposizione il prima possibile quei giocatori che attualmente sono fermi ai box, anche perché in palio per questo finale di stagione c’è un quarto posto tutto da conquistare.

Per Thiago Motta continuano ad arrivare però brutte notizie dal JMedical, dato che per un giocatore che esce ce n’è sempre uno che invece entra. È come se fosse una partita a scacchi che starebbe portando all’esasperazione l’allenatore della Juventus, stanco di dover mettersi a trovare ogni settimana soluzioni nuove per far fronte a tutte queste assenze, con l’ultima annunciata proprio in queste ore in conferenza stampa.

Alla vigilia di Juvetus-Verona, infatti, Thiago Motta ha comunicato sì il recupero di Pierre Kalulu, ma anche l’assenza per infortunio di Francisco Conceiçao, le cui condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore per cercare di carpine di più.

Un recupero e tanti assenti: il punto in casa Juventus

La Juventus ha dunque perso per infortunio anche Francisco Conceiçao. Al momento tutto tace lato bianconero, ma l’impressione è che il numero 7 della Vecchia Signora possa essersi fermato ancora una volta per via di quei soliti e continui fastidi muscolari che ne starebbero minando la stagione. D’altro canto, però, per il Verona Thiago Motta ha recuperato Pierre Kalulu.

Per un giocatore che recupera ci sono però comunque tanti assenti. Nel corso della conferenza stampa di oggi Thiago Motta ha infatti annunciato che oltre ai soliti Bremer e Cabal, per la sfida di domani non saranno a disposizione anche Douglas Luiz, Veiga, Conceiçao per l’appunto, Milik e Savona, che a differenza di quanto si è invece detto nel corso degli ultimi giorni non sembrerebbe avere ancora del tutto smaltito l’elongazione alla coscia destra che non gli ha permesso di scendere in campo né contro il Cagliari e né contro l’Empoli in Coppa Italia.