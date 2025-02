Juventus, esonero Motta: annuncio UFFICIALE di Giuntoli

L’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli è solo l’ultima delle grandi delusioni accumulate in questa stagione dalla Juventus.



Arrivato tra grandissime aspettative dopo l’ottimo lavoro fatto a Bologna, Thiago Motta ad oggi non ne ha rispettata neanche una, ed il fatto che la formazione bianconera continui ad avere difficoltà, oltre a mancare di identità, non può che essere colpa sua.

A fronte di questo dopo la scottante eliminazione di ieri si è cominciato fortemente a parlare di esonero per l’italo-brasiliano, la cui posizione in panchina è stata chiarita una volta e per tutta dal direttore dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli.

Juventus-Motta: annuncio UFFICIALE di Giuntoli

L’impressione è che l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli non verrà digerita molto presto dall’ambiente juventino, stufo di una squadra che quest’anno sta viaggiando sulle montagne russe.

Arrivato per aprire un ciclo, Thiago Motta rischia di non essere confermato dalla Juventus nella prossima stagione, a patto che non venga clamorosamente esonerato prima. Ieri sera è stato forse raggiunto il punto più basso dell’annata bianconera, fatta di alti ma soprattutto tanti bassi, vedi la Champions League o la corsa allo scudetto. La colpa in questo caso non che essere assoggettata all’allenatore, che in questi mesi di lavoro ha fatto tante chiacchiere non portando a casa né i risultati sperati né tantomeno dando un’identità ad una squadra che ieri è sembra essere confusa, spenta, contro un avversario di un livello decisamente inferiore.

Una stagione del genere non verrà forse mai perdonata a Thiago Motta, diventato il bersaglio preferito dei tifosi della Juventus da qualche settimana a questa pare. Questi sono arrivati a chiederne l’esonero, con la società che nelle scorse ore è uscita allo scoperto proprio in merito a questo delicato argomento. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli ha ribadito la totale fiducia della Juventus nei confronti di Thiago Motta, che a quanto pare non sarebbe stato neanche per un secondo messo in discussione.

Giuntoli ha annunciato il futuro di Motta

Per il momento Thiago Motta resta saldo sulla panchina della Juventus. Appunto, per il momento. Il direttore dell’area sportiva bianconera ha ribadito la fiducia della società nei confronti dell’allenatore italo-brasiliano, ma guai a credere che questa sia illimitata.

Okay i vari cambiamenti fatti in estate ed a gennaio, ma questa squadra, tecnico compreso, non hanno più alibi ai quali aggrapparsi, ed al termine della stagione c’è chi pagherà per questo rendimento deludente. E tra questi potrebbe rientrare anche lo stesso Thiago Motta, che adesso ha un ultimo obiettivo al quale aggrapparsi, il quarto posto, dal quale dipenderà in tutto e per tutto la sua conferma.