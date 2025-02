Juventus: esonero Thiago Motta, da Eindhoven gira una voce

Ci sono delle novità sul futuro alla Juventus di Thiago Motta. Da Eindhoven gira una voce riguardo la decisione del club sull’esonero.

Pesa e non poco la mancata qualificazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League.

In un turno che sembrava abbastanza agevole, i bianconeri si sono fatti rimontare dal Psv che nella sfida di ritorno ha portato a casa il risultato strappando il pass per gli ottavi di finale.

Adesso, a finire nel mirino della critica è l’operato di Thiago Motta che ha fallito il primo obiettivo stagionale. Infatti, per la società l’accesso tra le prime otto era un risultato minimo da ottenere in Champions League.

Cosa succederà adesso? Da Eindhoven arriva una prima risposta riguardo l’eventuale esonero del tecnico.

Così come il Feyenoord contro il Milan, anche il Psv supera l’ostacolo Juventus: un due a zero netto da parte del calcio olandese, che sta vivendo un nuovo periodo d’oro.

Per la Juventus una sconfitta netta, inaspettata, difficile da digerire. Ecco perché a rischiare maggiormente è Thiago Motta che ha fallito l’obiettivo minimo stagionale della società.

Champions League Juventus: quanti soldi hai perso dall’eliminazione?

Juventus fuori dalla Champions. Al Psv una vittoria in rimonta, ai tempi supplementari, fra le mura amiche, è valsa la qualificazione agli ottavi di finale.

Un ko che costa davvero caro al bilancio bianconero. Infatti, l’accesso diretto al turno successivo di Champions sarebbe valso alla Juventus 11 milioni di euro. Oltre a questi, vanno aggiunti anche gli incassi mancati dal botteghino, per l’ipotetico ottavo di finale che la Vecchia Signora non disputerà.

Riflessioni in corso, dunque, da parte della società che di sicuro dovrà fare delle valutazioni riguardo questa prima stagione di Thiago Motta che sta regalando davvero tante delusioni.

Un’altra serata amara per il popolo juventino che adesso ha iniziato a criticare, apertamente, Thiago Motta e la gestione Giuntoli, che sta portando solo delusioni.

C’è la possibilità che Thiago Motta venga esonerato dalla Juventus?

Juventus: esonero Thiago Motta, ultimissimi aggiornamenti

L’esame Champions non è stato superato dalla Juventus, che non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale. Primo obiettivo stagionale fallito per Thiago Motta, che in Serie A è lontanissimo dalle prime posizioni in classifica.

Resta adesso la Coppa Italia per il tecnico bianconero, che prima però dovrà entrare tra le prime quattro in Serie A. E’ scontato che, senza l’accesso alla prossima Champions League, la società possa fare valutazioni diverse riguardo il progetto tecnico avviato la scorsa estate.

Ecco perché, Giuntoli e Motta restano sotto esame anche in vista della prossima stagione, con la riconferma che non è così scontata.