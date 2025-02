Juventus, colpo dell’estate: lo prendono a zero dal Real Madrid

Arrivano già notizie di calciomercato in vista della prossima stagione, quando in estate partirà un nuovo anno calcistico e ci sono già affari che si muovono.

La Juventus vuole rinforzarsi sempre di più ma allo stesso tempo considera anche quelli che possono essere i sacrifici che andrebbero ad incidere per la questione economica. Intanto, ci sono delle notizie molto importanti per quella che può essere la cessione di alcuni giocatori della rosa che verrebbero sostituiti in maniera adeguata con l’arrivo di giocatori di un certo spessore.

Perché il club bianconero sta seriamente valutando quello che può essere il futuro del giocatore considerando che è in scadenza di contratto e questo può permettere di andare a chiudere un grande affare portandolo via dal Real Madrid che ha già deciso di non puntare su di lui per il futuro. Una mossa di mercato che potrebbe andare a dare già indicazioni molto importanti per i prossimi anni e le uscite.

Calciomercato Juventus: colpo a zero dal Real Madrid

E’ ormai finita l’avventura di uno dei grandi giocatori del Real Madrid che è in scadenza di contratto e il suo obiettivo è quello di restare ancora nei migliori campionati d’Europa. Tanto interesse attorno al suo nome e per questo motivo anche la Juventus è stata accostato a questa possibile operazione di mercato dopo le voci del passato.

La Juve mette gli occhi su Lucas Vazquez che può essere la grande occasione della prossima estate. Il giocatore del Real Madrid capace di fare terzino, esterno d’attacco e centrocampista può essere un jolly considerando anche che in uscita può esserci Cambiaso con quelle caratteristiche.

Non sarà facile però per la Juventus mettere le mani su Lucas Vazquez che è nel mirino anche del Siviglia, ma la volontà del club bianconero può essere decisiva per convincere il giocatore ad approdare in bianconero.

In questi ultimi anni Lucas Vazquez è stato un chiaro obiettivo della Juve ma con l’arrivo di Thiago Motta che con Giuntoli punta su un progetto più giovane le cose possono essere diverse ora. Intanto, il Siviglia continua a lavorare per ingaggiare Lucas Vazquez in scadenza di contratto col Real Madrid e già in questi mesi può arrivare l’annuncio di un nuovo accordo per il giocatore.