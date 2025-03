Un altro esonero in Serie A: l’ultima vittoria non basta

Per certi versi, sembrava essersi tolto di dosso le voci sul suo esonero, dopo l’ultima vittoria, ma le cose non sono cambiate, anzi.

Sarebbero ore di valutazione, quelle nel week-end, a causa di quanto recita la classifica che non è, ad oggi, delle migliori per il club coinvolto nei rumors sull’esonero.

Dopo quanto fatto di straordinario nel girone d’andata e con una competizione che ancora può giocarsi da qui in avanti, in Toscana le cose potrebbero cambiare per quanto riguarda la scelta in panchina. Un possibile ritorno, proprio in toscana, potrebbe consumarsi per un allenatore che poi, in futuro, rappresenterebbe qualcosa di più del ruolo da semplice “traghettatore” che troverebbe in questo finale di stagione.

La recente vittoria non basta: esonero possibile dopo il pareggio

Prima che sia troppo tardi, il club potrebbe esonerare il suo allenatore, malgrado l’ultima vittoria storica nel corso della settimana che si è appena conclusa. Perché può non bastare quanto fatto all’Allianz Stadium, con la Juventus, vedendolo così licenziato prima della fine di questa stagione.

Aveva vinto con la Juve, sui calci di rigore, facendo la storia del club. Ma le cose rischiano di cambiare, a causa della situazione che si è complicata in classifica, da terz’ultima in graduatoria. L’esonero può arrivare lo stesso, al fine di evitare un tracollo ulteriore.

In Toscana infatti, potrebbe arrivare un allenatore che ha lasciato il campionato, causa esonero, nell’aprile del 2024 e dunque quasi un anno fa. Si tratta di Gabriele Cioffi che, se dovesse essere esonerato Roberto D’Aversa dopo il pareggio di oggi contro il Genoa, nei minuti finali – la vittoria manca da inizio dicembre in campionato -, tornerà ad allenare in Serie A.

Ritorno in Serie A: esonero in Toscana, la notizia dopo il week-end

Ritorno in Toscana e questa volta per la panchina e in Serie A, dopo il suo passato da calciatore ad Arezzo. Si tratta infatti della possibilità di vedere Gabriele Cioffi di nuovo nelle vesti da allenatore in Serie A, qualora dovesse procedere verso l’esonero, l’Empoli, su Roberto D’Aversa.

Niente Arabia Saudita: ritorno in Serie A per il “vice-Allegri”

Gabriele Cioffi era stato individuato come traghettatore e quasi come “vice-Allegri”, per arrivare poi allo stesso allenatore ex Juve, per l’estate, all’Al-Ahli. Il club saudita infatti aveva pensato di dare un ruolo importante a Gabriele Cioffi per la scelta in panchina, che poi ha visto altri stravolgimenti nelle scelte. Si vociferava potesse guidare l’Al-Ahli per dare un “impronta” italiana al club, per poi puntare tutto in estate su Allegri. Ma le cose sono cambiate, tant’è che può tornare in Serie A. Tra i migliori allenatori liberi a disposizione c’è lui e l’Empoli potrebbe prendere proprio Cioffi, in caso di esonero all’Empoli per Roberto D’Aversa.