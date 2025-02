Esonero imminente, hanno scelto Allegri per salvare la stagione

Arrivano delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per quanto riguarda il futuro di uno degli allenatori a rischio esonero.

Si fa sul serio ora per quello che può essere il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina dopo un esonero. Perché una squadra non sta vivendo un periodo sereno e adesso occhio a quello che può accadere visto che si parla anche di un cambio in panchina dove c’è una società che può seriamente pensare di valutare una nuova rivoluzione.

La stagione è iniziata male e sta continuando in un modo anche peggiore in questo momento. Perché dopo già un primo esonero adesso si parla di quello che può essere anche un secondo licenziamento per il cambio allenatore.

In questo momento la situazione è più grave del previsto perché ci sono delle concrete novità in merito a quella che può essere la scelta del club di andare a cambiare tutto visti i risultati ancora deludenti che stanno arrivando. Perché in questo modo non si può andare avanti e ora si pensa seriamente al possibile esonero dell’allenatore e la scelta del sostituto può portare ad Allegri.

Esonero in arrivo: Allegri la scelta del sostituto

Attenzione a quello che può accadere con un cambio in panchina per una grande squadra che ora pensa seriamente di cambiare le cose anche subito. Ci sono delle novità che arrivano in merito al possibile esonero che riporterebbe Allegri in panchina.

In questo momento c’è una situazione piuttosto grave al Manchester United che dopo l’esonero di Ten Hag può licenziare anche Amorim. 9 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte sulla panchina dei Red Devils per il nuovo allenatore arrivato pochi mesi fa dallo Sporting Lisbona dove aveva scritto pagine importanti di storia.

Ma anche Amorim sta avendo risultati negativi al Manchester United e in questo momento rischia grosso in campionato con una zona Europa sempre più irraggiungibile e risultati pessimi anche con squadre di bassa classifica.

Attenzione ad un possibile esonero di Amorim al Manchester United e alla tentazione Allegri come sostituto.