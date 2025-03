Tonfo Milan, Conceiçao nei guai anche dopo l’esonero: il motivo

Il Milan di Sergio Conceiçao sta cadendo in un vortice pericolosissimo: l’esonero di Conceiçao è ormai certo ma c’è un altro problema.

La situazione in casa Milan sta diventando complessa da gestire perché la terza sconfitta consecutiva non permette di sognare verso il futuro ma costringe a tenere i piedi ben fissi al suolo e pensare a migliorare di giorno in giorno, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il futuro del Milan non sembra roseo. Ci sono troppi problemi di spogliatoio e ambientali, con Sergio Conceiçao che non riesce minimamente a gestire la situazione come vorrebbe e la classifica inizia a farsi pericolosissima.

Milan sconfitto, ennesimo tonfo: Conceiçao a rischio esonero

Il Milan è nei guai fino al collo. L’ennesima sconfitta, questa volta contro la Lazio, ha creato davvero grandi malumori all’interno dello spogliatoio e anche in dirigenza, oltre che nella tifoseria che non vorrebbe continuare di questo passo e si è fatta sentire con una protesta pochi giorni fa.

Il colpevole di tutto sembra essere Sergio Conceiçao ma le colpe sono chiaramente da dividere in egual modo tra allenatore, squadra e dirigenza perché le scelte vengono prese tutti insieme.

“Il momento non è facile, lo sappiamo“, ha commentato Conceiçao al termine di Milan-Lazio, “i giocatori sentono troppo quello che è intorno al club e c’è solo la strada del lavoro e l’orgoglio massimo per questi colori per poter cambiare la situazione“, ha detto a DAZN.

Esonero Conceiçao: rottura con lo spogliatoio del Milan?

“Una cosa è tra di noi in allenamento e un’altra è quando entri in campo in un ambiente simile“, ha detto Conceiçao ai microfoni di DAZN, “e spesso ai calciatori i piedi nelle scarpette diventano bollenti“.

L’ennesimo risultato negativo ha messo in ginocchio l’ambiente milanista, visto che ora si è arrivati a toccare il fondo. Non sembra esserci più fine al momento negativo e questo periodo si sta trasformando in una situazione ingestibile per l’allenatore e per tutta la dirigenza che non sa più come fare per uscirne di scena.

L’esonero di Conceiçao dal Milan è argomento complicato da gestire. Probabilmente la società vorrà continuare con questo allenatore fino alla fine della stagione e poi cambiare per il prossimo anno.

Esonero Conceiçao: sono guai anche per il futuro

Conceiçao al Milan ha vissuto una delle avventure peggiori della sua vita da allenatore. Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana – arrivata una settimana dopo il suo approdo in rossonero – si pensava in un grande balzo in avanti e invece si sono fatti solo grandi passi all’indietro.

L’esonero metterà nei guai Conceiçao anche per il suo futuro. Un impatto così negativo lo rende poco appetibile anche agli occhi di tutti gli altri club che intendono cambiare allenatore alla fine della stagione e quindi potrebbe non trovare squadra.