Serie A: si allungando i tempi di recupero, ma spunta una data

Un’assenza così importante, in questo momento storico della stagione, sta mettendo e non poco in difficoltà l’allenatore.

Senza il giocatore in campo la squadra sta faticando a portare a casa i risultati sperati, tant’è che c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera. Per questo motivo si spera che l’attaccante possa tornare a disposizione del tecnico il prima possibile, anche se le ultime notizie trapelate dall’infermeria del centro sportivo non farebbero ben sperare. Anzi, tutt’altro.

I tempi di recupero del calciatore si sarebbero infatti allungati, anche se i medici avrebbero cerchiato con la matita rossa una data in particolare, quella del possibile ritorno in campo.

Si allungano i tempi di recupero dell’attaccante

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del centro sportivo per l’allenatore, che potrà e dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori ancora per un po’ di tempo. Fermo ai box già da diverse settimane, il percorso di recupero dall’infortunio per l’attaccante avrebbe subito una brusca frenata, stravolgendo nuovamente le carte in tavola.

Il tecnico stava infatti lavorando basandosi sui primi tempi che gli erano stati riferiti dai medici, che cambiati non fanno altro che metterlo ulteriormente in difficoltà. La squadra ha bisogno della sua stella più lucente, che in diverse occasioni nel corso di questa stagione è risultato essere decisivo con gol, assist e giocate incredibili. Continuare a farne a meno potrebbe pesare, ma c’è da stringere ancora per un po’ i denti dato che il rientro del giocatore non sembrerebbe essere prossimo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Gazzetta.it, nonostante si credeva potesse tornare presto a disposizione di Antonio Conte, David Neres non sarà della partita neanche contro la Fiorentina, partita in programma settimana prossima al Diego Armando Maradona. Il brasiliano non sembrerebbe avere ancora del tutto recuperato dal suo infortunio muscolare che non gli permettere di scendere in campo dallo scorso 9/02 (vs Udinese), anche se sarebbe spuntata una data.

Recupero lontano, ma è spuntata una data

I tempi di recupero per David Neres si sono allungati, ma Antonio Conte starebbe finalmente iniziando a pregustare la possibilità di tornare ad avere a disposizione il 27enne brasiliano. Più di Kvaratkshelia e dello stesso Lukaku, è proprio l’ex Benfica l’uomo copertina della stagione del Napoli, e la sua assenza in queste ultime uscite stagionali, dove la formazione partenopea non è mai riuscita a vincere, si è sentita.

Nonostante salterà anche la Fiorentina, partita dove invece sarebbe dovuto tornare a disposizione, David Neres è più che mai prossimo a tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra. Gazzetta.it avrebbe infatti svelato la data del possibile recupero dell’esterno brasiliano, che proprio come Conte scalpita per tornare a fare la differenza. L’edizione online della rosea scrive infatti che il 7 partenopeo potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore salentino per la trasferta contro il Venezia, in programma il prossimo 16 di marzo. Il conto alla rovescia è dunque cominciato, con i tifosi del Napoli che non vedono l’ora di tornare ad ammirare il loro campione.