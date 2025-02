Altra lesione muscolare nel Napoli, c’entra Conte? Salta l’Inter

Bruttissime notizie per il Napoli ed Antonio Conte a pochi giorni dalla sfida scudetto del Diego Armando Maradona contro l’Inter.

Dal report medico del club si può infatti leggere che ad essersi fermato è uno dei titolarissimi della formazione azzurra, giocatore imprescindibile nello scacchiere dell’allenatore salentino. Sarà curioso capire come si farà fronte a quest’assenza, soprattutto in vista di una partita importante come quella di sabato, ma l’ennesimo infortunio muscolare di un calciatore azzurro non può essere un caso.

A fronte di questo si starebbe cominciando a puntare il dito contro Antonio Conte ed il suo staff, perché (forse) prima poteva essere sfortuna, ma adesso no.

Altra lesione muscolare nel Napoli

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Castelvolturno per Antonio Conte in vista dei prossimi importanti impegni stagionali del Napoli. Stando a queste, infatti, uno dei titolari inamovibili della formazione azzurra si è fermato a causa di un infortunio che potrebbe avere delle conseguenze dirette sulla corsa al tricolore dei partenopei.

Oltre a fare fronte ad un periodo non ottimo a livello di risultati, dunque, l’allenatore salentino dovrà fare fronte anche a questa assenza, che peserà come un macigno visto che l’azzurro non tornerà a disposizione a stretto giro, anzi, rimarrà fermo ai box per un po’ di tempo dato che ha riportato una lesione muscolare, l’ennesima di questa stagione per il Napoli. Non si tratta dunque essere di un caso isolato, che fa riflettere e non poco sui modi in cui Antonio Conte e staff hanno gestito fisicamente i propri giocatori.

Stando dunque a quanto riportato nel report medico di questo pomeriggio, il Napoli ha comunicato che Franck Zambo Anguissa ha riportato una lesione al soleo della gamba destra, infortunio che non permetterà al camerunense di scendere in campo non solo sabato in occasione della sfida scudetto di sabato contro l’Inter, ma anche per altre partite.

Altra lesione muscolare: c’entra Conte?

Franck Zambo-Anguissa ha fatto la fine di tanti altri giocatori del Napoli in questa stagione. Come Politano e Mazzocchi, infatti, anche il 99 azzurro ha riportato una lesione al soleo della gamba, infortunio che a questo punto non potremmo più definire essere un caso.

Da capire adesso se la colpa può essere effettivamente assoggettata ad Antonio Conte e staff ed alla loro gestione dei giocatori, ma allo stesso tempo c’è da dire che questo Napoli non ha alternative all’altezza che costringono i titolari al tour de force ogni settimana.