Altri guai per Conceiçao: infortunio in Champions, le condizioni

Piove letteralmente sul bagnato in casa Milan dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord.

Adesso la formazione di Sergio Conceiçao potrà interamente dedicarsi a campionato e Coppa Italia, ma l’ambiente non può che essere scontento di quello a cui si è ridotta la formazione rossonera. Si pronosticano essere dunque mesi difficili per il Diavolo ed il suo allenatore, che per i prossimi delicati impegni stagionali dovrà fare a meno di uno dei giocatori cardini di questa squadra, profilo d’esperienza in grado di trasmettere ad un’intero reparto quella sicurezza che molto spesso è mancata.

L’infortunio patito nel corso della partita di ieri di Champions verrà rivalutato nelle prossime ore, ma dall’infermeria di Milanello non trapelano buone notizie.

Altri guai per Conceiçao: infortunio per il titolare

Quando le cose non devono girare non c’è verso affinché possano andare nella maniera giusta. Ed in questa stagione, vuoi per alcuni errori commessi dalla dirigenza, vuoi per indolenza della squadra stessa, dalle parti di Milanello non sembrerebbe funzionare niente.

L’ultima conferma è arrivata con l’incredibile eliminazione in Champions League per mano di un Feyenoord fortemente rimaneggiato. Il Milan non poteva fare di quanto già non stesse facendo, ma a quanto pare ci è riuscito, anche perché l’ambiente potrebbe non digerire bene un risultato come quello di ieri sera. Da qui al termine della stagione, però, la formazione rossonera potrà concentrarsi solo su campionato e Coppa Italia, ma a prescindere il bilancio non potrà che essere negativo, qualsiasi siano i risultati che arriveranno da qui a maggio. C’è poi da dire che Conceiçao si ritroverà a lavorare in un ambiente particolarmente complicato, formato da una squadra allo sbaraglio che proprio in queste ore ha perso per infortunio uno dei suoi leader, tecnici e carismatici.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, Kyle Walker non è al meglio dopo la partita di Champions di ieri contro il Feyenoord. Seppure l’inglese non abbia bisogno di esami strumentali, il Milan valuterà comunque le condizioni del terzino in vista dei prossimi impegni stagionali.

Milan a corto di uomini: svelati i tempi di recupero

Preoccupano le condizioni di Kyle Walker dopo la partita di Champions League contro il Feyenoord. L’inglese è uscito malconcio dalla sfida di San Siro, ma a quanto pare l’ex Manchester City non avrebbe bisogno di esami strumentali approfonditi per fare chiarezza sulle sue condizioni.

Queste restano comunque da monitorare, con Walker che potrebbe saltare la trasferta di Torino se Conceiçao non lo riterrà essere al 100%. A questo punto della stagione c’è bisogno di tutti, nonostante le partite siano diventate di meno con l’eliminazione dall’Europa.