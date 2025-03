Ancelotti in Serie A: la destinazione dopo l’addio al Real – TS

L’addio al Real Madrid e il sogno che svelano da Tuttosport, nell’avere Carlo Ancelotti in panchina e di nuovo in Serie A.

L’ultima esperienza italiana di Ancelotti non è stata felicissima, con l’esonero che si consumò a seguito dell’ultima partita nel girone di Champions League del Napoli, per l’annata disastrosa che si stava vivendo, nel progetto che aveva visto Ancelotti al suo secondo anno al Napoli, ma senza risultati.

Risultati sportivi che però poi ha trovato altrove. Prima nella crescita dell’Everton – che poi ha lasciato comunque appena è arrivata la chiamata ai Blancos – e poi nei titoli vinti anno dopo anno al Real Madrid, consacrandolo ancora una volta come uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Dal Real Madrid però potrebbe adesso separarsi, stando ai rumors. E Tuttosport ha svelato che per la Serie A, il sogno Ancelotti, può concretizzarsi al termine di questa stagione.

Serie A, riecco Ancelotti: è più di un sogno in Italia

Carlo Ancelotti piace, in verità, a diversi club d’Italia. Saranno tante le panchine che cambieranno ai vertici e i primissimi nomi portano sicuramente ad Allegri e Carlo Ancelotti, col secondo che più del primo, rappresenta l’emblema di chi nel calcio sa arrivare ai risultati.

Si è allontanata per lui l’opzione in Brasile, come CT scelto sotto la nuova presidenza possibile di Ronaldo “il Fenomeno”. Pertanto, con addio al Real, sarà ritorno in Italia.

In Serie A sono due i club o forse tre, che potranno permettersi il “colpo Ancelotti” in panchina. Perché averlo come allenatore sarebbe colpo vero e proprio di mercato ed è quello che sognano al Milan e non solo.

Ritorno Ancelotti: la destinazione in Italia

Tornare in Italia e farlo al Milan, potrebbe rappresentare per Ancelotti un ritorno “romantico” non da poco. Dallo Scudetto e la Champions League al Milan al ritorno in rossonero. Ma in Serie A non c’è solo il posto lasciato vacante, a fine stagione, da Conceicao. Sono ben quattro le squadre ai vertici che possono cambiare allenatore. L’Atalanta è da escludere, per ora, come soluzione per Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo sarà conteso tra Roma e Juventus, ma con il Milan favorito sul suo approdo in panchina.

Ancelotti di nuovo in Serie A per una missione: lo Scudetto

Vuole tornare a vincere in Serie A, mettendo nel mirino lo Scudetto, Carlo Ancelotti. Ha vinto ovunque il tecnico di Reggiolo e vuole tornare a farlo in Italia. Dopo aver vinto il campionato in Premier col Chelsea, in Francia col PSG e in Spagna con il Real Madrid, senza dimenticare la Bundesliga col Bayern Monaco, non è riuscito ad accontentare il Napoli, quando c’era lui. Lo sognavano eccome in terra partenopea, prima della storia scritta con Luciano Spalletti. Una storia che Ancelotti, non al Napoli, ma in una piazza “simile” potrebbe scrivere. Alla Roma, dopo quanto si era già fatto con Mourinho, si tenterà di provarci a mettersi in coda tra il piazzamento Champions e il sogno Scudetto.