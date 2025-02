Esonero in Serie A: pronto Sarri, esordio contro il Napoli

È gran valzer di panchine in Serie A e dopo i recenti risultati, nel corso di questo week-end, potrebbe scattare un altro esonero.

A quel punto c’è il solo Sarri pronto a firmare, ma soltanto se gli verrà confermata la panchina poi per la prossima stagione. Dal canto proprio c’è infatti la possibilità di giocarsi una chance per vincere una coppa, nel corso di questa annata, per poi viversi un’esperienza in Europa attraverso il piazzamento che dovrà esserci alla fine di questa stagione.

La volontà è quella, per il tecnico ex Lazio, Juve e Napoli, di sedersi su una panchina col progetto ambizioso e che possa permettergli di fare il calcio che ha sempre voluto proporre, senza vincoli e con la possibilità di avere alle spalle una società pronta ad accontentarlo sulle richieste. Sarri attende la grande chiamata, che può arrivare proprio a seguito di questo week-end e prima del Napoli.

Esonero in Serie A: può scattare nel week-end, Sarri aspetta

Questa sera scende in campo, nell’anticipo in Serie A, un club che vede il proprio allenatore a rischio esonero. In caso di ennesimo passo falso per lui, allora si ripunterà di nuovo su Maurizio Sarri.

Nel corso di questa estate, infatti, erano circolate alcune voci in merito al ritorno alle origini per Maurizio Sarri che, dopo aver allenato per la prima volta in Serie A quando era sulla panchina dell’Empoli, sembrava poter far ritorno in Toscana.

Stessa possibilità che viene fuori adesso. Questa sera al Franchi, Palladino spera di poter ritrovare la vittoria, che non c’è dal recupero contro l’Inter. Ma in caso di ennesimo passo falso, dopo i rumors circolati di recente, potrebbe effettivamente scattare l’esonero per il tecnico di Mugnano. A quel punto sarà caccia al grande allenatore perché è solo con l’opzione di Sarri o di un allenatore di un certo spessore, che Commisso procederà su una decisione così importante.

Esordio contro il Napoli per Sarri: può succedere in Serie A

Maurizio Sarri potrebbe subentrare a Raffaele Palladino, alla Fiorentina. L’ultimo treno per il tecnico ex Monza sarebbe quello di stasera contro il Lecce. In caso di passo falso, i viola potrebbero essere costretti a salutare Palladino, a caccia di un nuovo allenatore. A quel punto, se dovesse Commisso, scegliere Sarri, sarà esordio contro il suo ex Napoli. Da quel Fiorentina-Napoli che condannò Sarri a perdere lo Scudetto, a questo Napoli-Fiorentina che potrebbe arrestare la corsa al titolo per gli azzurri, proprio per mano di Sarri.

Ultime su Sarri: dipende soltanto da lui il futuro di Palladino

La Fiorentina, in ogni caso, si guarderà prima intorno, per capire poi cosa fare con Palladino in caso di passo falso con i salentini. Si tratta infatti di una scelta che i viola faranno solo in caso di “certezza” di poter arrivare ad un allenatore del livello di Sarri. Altrimenti non sarà scelta su un traghettatore, come già fatto in passato da Commisso.