Esonero Thiago Motta, ha perso tutto: firma l’ex Juve subito

La Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia contro l’Empoli e ora Thiago Motta è a serio rischio esonero: pronto un traghettatore.

I bianconeri hanno subìto una sconfitta pesantissima contro una squadra estremamente inferiore sulla carta ma che, invece, in campo ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, soprattutto dal punto di vista mentale e ora non ci sono più certeze per il mondo bianconero.

Da settimane si parla di un possibile esonero di Thiago Motta che non è mai riuscito a prendersi seriamente il mondo bianconero e ora rischia di veder crollare immediatamente il suo progetto.

Juventus, fallimento totale: esonero per Thiago Motta?

Secondo le ultime notizie ora la posizione di Thiago Motta è veramente in bilico: l’eliminazione dalla Coppa Italia ha rovinato tutto il lavoro svolto fino ad ora e quindi c’è il rischio esonero.