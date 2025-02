⁠Fabregas in una big di Serie A: arriva assieme a Nico Paz

Nico Paz sta brillando col Como ma, se sta succedendo, è ovviamente anche per merito di Cesc Fabregas.

Da quando ha smesso di giocare, diventando allenatore, è cambiato in meglio l’ex fuoriclasse del Barcellona e della Nazionale spagnola. Ciò che aveva fatto di straordinario da calciatore, lo sta replicando da tecnico e si è visto col Como, in un progetto serio, cosa sta facendo in Serie A.

Nella giornata di ieri ha dichiarato apertamente che sta ancora imparando, che sta facendo esperienza, ma in realtà si conferma già allenatore serio e preparatissimo, tanto da aver ingarbugliato il suo “maestro”, Antonio Conte, nella sfida vinta al Sinigaglia contro il Napoli. Prestazioni, quelle fornite dal suo Como, che gli stanno permettendo di avvicinarsi ad una big del calcio italiano, stando a quelle che sono le voci su un possibile suo approdo in panchina per il 2026.

Fabregas in una big di Serie A assieme a Nico Paz

Fabregas ha impressionato tutti, comprese le big d’Europa, per quanto sta facendo al Como. È chiaro che il club neo-promosso in Serie A ha fatto qualcosa di diverso ed è evidente a tutti, sul mercato estivo e invernale, con una società che non bada a spese ed è destinata a godersi i grandi palcoscenici in Italia. Ma a parte questo e i “favori” dei quali Fabregas gode, va sottolineato che Cesc brilla in panchina e lo fa per il calcio espresso con i suoi ragazzi.

Stando a quanto riferito da Michele Criscitiello di SportItalia, c’è un club ai vertici che non sarebbe molto soddisfatto dell’operato del suo allenatore, avendo dunque individuato l’allenatore spagnolo come possibile sostituto.

La dirigenza, infatti, avrebbe individuato proprio il tecnico che può portarsi con sé Nico Paz, valorizzando il suo talento tra i club che lotteranno per vincere lo Scudetto anche nella prossima stagione.

“Occhiolino a Fabregas”, la notizia sul nuovo allenatore

Il nuovo allenatore dell’Inter potrebbe vedersi nel nome di Cesc Fabregas. L’operato di Inzaghi e il ciclo con l’ex Lazio potrebbe concludersi alla fine di questa stagione. Non ci sarebbe più totale fiducia sul tecnico di Piacenza, secondo quanto riferisce la stessa fonte ed è per questo che i dirigenti nerazzurri starebbero già strizzando l’occhio a Fabregas, per averlo in panchina nel 2026, assieme al grande colpo Nico Paz.

Cambia la politica del club di Serie A: Fabregas assieme ai giovani

Vuole anche incassare Oaktree e la politica di Marotta, con Fabregas in panchina all’Inter, cambierà. Niente più parametri zero, ma giovani come Diao e Nico Paz per comprarli, valorizzarli e poi venderli eventualmente, per avere l’incasso con plusvalenza enorme. A pagarne le spese a fine stagione potrebbe essere Inzaghi, ma con l’intento di cambiare appunto quella che è la politica di mercato dell’Inter che, da un po’ di anni, compra a zero senza riuscire a vendere in futuro, poi, i propri calciatori.