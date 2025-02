Sogno Nico Paz: lascia Como ma resta in Serie A

Una delle stelle di questa nuova stagione di Serie A è proprio Nico Paz, talento argentino del Como che l’ha prelevato dal Real Madrid e che ora sogna in grande e fa sognare anche gli altri club.

A soli 20 anni il campioncino che può tornare ad essere un giocatore del Real Madrid sta completando il suo percorso di maturità in Italia con il Como di Fabregas con cui si esprime al meglio. Perché il giovane talento si sta confermando l’arma in più e anche nei numeri fa la differenza con i suoi 6 gol e 4 assist al momento alla sua prima stagione di Serie A.

Perché adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano la scelta di poter cambiare presto maglia e fare il definitivo salto di qualità con Nico Paz che è corteggiato dalle migliori società in Italia e all’estero.

Non è un segreto che il suo sogno sarebbe quello di tornare a giocare per il Real Madrid che detiene ancora un diritto di recompra e che può approfittarne in estate. Ma ad oggi ci sono conferme che arrivano riguardo la scelta del club dei Blancos che può lasciar andare Nico Paz vista la grande concorrenza che ha oggi in rosa. Per questo diversi club italiani stanno provando ad anticiparsi con il lavoro per beffare la concorrenza.

Calciomercato Serie A: sognano Nico Paz

Arrivano aggiornamenti che riguardano il possibile futuro di Nico Paz che può andare a giocare con una grande squadra dall’estate perché sono diverse ora le società che fanno sul serio e vogliono puntare il giocatore argentino di soli 20 anni.

Dopo un altro gol meraviglioso e una prestazione da leader, che tornano a farsi vive le voci di calciomercato su Nico Paz in vista dell’estate. Perché il giocatore ad oggi è a 6 gol e 4 assist in stagione in 23 partite e non ha intenzione di fermarsi, tanto da attirare di nuovo l’interesse di diversi club.

Intanto, occhio al futuro di Nico Paz che in Serie A piace tanto a Inter e Milan che proveranno il colpo prendendolo dal Como e il prezzo ora lievita sempre di più. Il suo valore è di circa 30 milioni di euro e c’è il Real Madrid che ha anche il 50% sulla sua futura rivendita.