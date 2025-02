Un altro esonero in Serie A: Sarri pronto a tornare

Il tempo risulta scaduto in Serie A, un’ennesima sconfitta costringe il club a prendere probabilmente una decisione drastica, legata all’esonero.

È stato un week-end di cadute in Serie A, col Napoli che non sa più vincere e si lascia sorpassare dall’Inter, il Milan che continua a far fatica nella rincorsa al piazzamento in Europa e non solo, nella corsa appunto per la Champions League.

Un’ennesima sconfitta pone interrogativi al club stesso che, dopo i rumors che erano circolati anche nel corso di tutta la settimana che ha portato al match di oggi, le cose possono vedere a seguito proprio di questo week-end, una scelta definitiva sull’esonero. E dopo l’intervista che aveva rilasciato Sarri, tra gli allenatori liberi più importanti in Italia assieme a Massimiliano Allegri, ecco che il tecnico di Figline sarebbe pronto al ritorno in Serie A.

Esonero in Serie A: contestazione aperta alla squadra

Sono terminate altre sfide di questa domenica in Serie A e con diverse situazioni che si sono complicate in classifica, tanto da spingere la società all’esonero, stando a quelle che sono le ore di valutazione che seguono alla sconfitta con beffa, nei minuti finali.

Probabile che il malumore ci sarebbe stato anche in caso di 0-0 a Verona, contro il club scaligero che però proprio nei secondi finali di partita è riuscito a metterla dentro, accendendo quella che è stata la contestazione del settore ospiti, con i calciatori che sono andati a raccogliere i cori del proprio tifo organizzato dopo l’1-0 del Verona.

Si tratta infatti della Fiorentina, sul contestato Raffaele Palladino che dopo alcuni alti e bassi, si è visto protagonista di quelli che sono i recenti rumors sul conto, per il possibile licenziamento da parte dei viola.

Serie A, sconfitta fatale? Pre-allertato Sarri

Dopo i contatti con il Milan, che si saranno registrati nel periodo pre-Conceicao e quando circolavano voci sull’esonero di Fonseca che poi è arrivato proprio per far spazio all’ex Porto, ecco che per Maurizio Sarri si apre un nuovo scenario in Serie A. Sarà pre-allertato Sarri proprio a causa della situazione in Toscana, che sta vivendo la Fiorentina di Raffaele Palladino. Per il tecnico di Mugnano non è da escludere infatti l’esonero, considerando che i viola arrivano da tre sconfitte consecutive e prestazioni non proprio all’altezza.

Ultime su Sarri: sogno Conference dopo l’Europa League

La Fiorentina è stata più volte ad un passo dalla vittoria in Conference League e chissà che non possa riprovarci quest’anno. Arriverà prima il Lecce e poi il Panathinaikos, club greco e rivale dell’Olympiakos che rovinò le cose proprio ai viola nella passata stagione. Maurizio Sarri ha già vinto un Europa League quando allenava il Chelsea. Chissà che per lui, in caso di arrivo ai viola, non possa arrivare la possibilità di viversi un cammino da protagonista proprio in Conference con la Fiorentina.