Un altro esonero in Serie A: l’unica pista porta a Sarri

L’unica pista realizzabile è quella su Maurizio Sarri, per migliorare quello che è il trend negativo di questo periodo.

Dopo la vittoria contro l’Inter, si è arrestata la corsa di un club sul quale, adesso, sono circolate le voci legate al possibile esonero. Dopo quanto già successo con Pecchia al Parma, che è stato esonerato ufficialmente e con Christian Chivu al suo posto, ecco che verrebbe fuori un’altra scelta su un licenziamento in panchina in Italia.

Soltanto col nome di Maurizio Sarri però perché è col tecnico di Figline che si darebbe una vera svolta e importante, per la situazione che sta vivendo uno dei club che non riesce più ad avere continuità sul proprio ruolino di marcia.

Fischi e critiche: traballa un’altra panchina in Serie A

Esce tra i fischi dell’ultima sfida giocata in Serie A la squadra che non è esente dalle voci sull’esonero per il proprio allenatore.

Nella sfida che si è giocata domenica alle 12 e 30, infatti, la vittoria esterna del Como ha riacceso quelle che erano voci già circolate nell’arco della prima parte di stagione, a causa degli alti e bassi vissuti in campionato. La classifica attuale e col Milan che rincorre, per il sesto posto di adesso, pare non bastare più in Toscana dove si sono alimentate le voci di un possibile esonero.

Almeno, così sarà, qualora dovesse precipitare la situazione per Raffaele Palladino che, alla guida della Fiorentina e nonostante la vittoria importante nella sfida che si è recuperata al Franchi con 3-0 rifilato ai campioni d’Italia, continua ad essere in discussione.

Esonero in Serie A: Sarri è l’unica via percorribile

Il primo nome e in cima alla lista, in caso di esonero per Raffaele Palladino, porta a Maurizio Sarri. I motivi sono diversi per ciò che riconduce proprio l’allenatore di Figline a finire in Toscana, dove sentirebbe “aria di casa”. Un ritorno in Serie A per lui dopo le esperienze vissute tra Napoli e Juventus, oltre alla Lazio. Ha sempre dichiarato di voler tornare solo di fronte ad un progetto che faccia al caso suo ed è proprio quello al Viola Park, dando eventualmente continuità al progetto cominciato con Raffaele Palladino, per gioco espresso, che potrebbe vederlo protagonista.

Sarri o nessun altro traghettatore: la scelta in Serie A

Nel week-end arriva la sfida tra Hellas Verona-Fiorentina e che potrebbe mettere in guai seri Raffaele Palladino, se non dovessero arrivare i tre punti. Esonerarlo in caso di passo falso è possibile, ma al posto di chi? Lo spiega apertamente a Radio Bruno, David Guetta, che si definisce “contrario” all’esonero di Palladino proprio per la mancanza di alternative. Maurizio Sarri e grandi nomi, tra gli allenatori liberi, difficilmente accetteranno a meno della metà della fine del campionato in Serie A. Pertanto, la scelta eventuale su Sarri, è soltanto futura per i viola.