Napoli sconfitto e addio Conte: annuncio forte di De Laurentiis

Il Napoli di Antonio Conte perde contro il Como e perde anche la vetta della classifica: addio a fine stagione per il tecnico?

La situazione in casa azzurra sta iniziando a diventare bollente dopo un calciomercato invernale praticamente inesistente dove non sono arrivati rinforzi e, anzi, la squadra ha perso anche il suo leader tencico come Kvaratskhelia che non è stato sostituito a dovere, come invece avrebbe voluto Antonio Conte.

Ora la lotta Scudetto si è fatta sempre più complicata, con l’Inter che ha preso la vetta della classifica e lo scontro diretto di sabato prossimo che potrebbe essere decisivo.

Futuro Conte, addio al Napoli a fine stagione? Le ultime

Antonio Conte non è per niente felice di come sia stato gestito il calciomercato di gennaio. Il Napoli ha perso un calciatore importantissimo e la rosa è stata fortemente indebolita, per questo la lotta Scudetto con l’Inter fino alla fine della stagione sembra una cosa impossibile.

Le recenti dichiarazioni di Conte sul suo futuro al Napoli lasciano la porta aperta a qualsiasi interpretazione ma intanto da più parti arrivano voci di un possibile addio a fine stagione, con altre accordi che sono già sulla via della definizione.

Secondo le ultime notizie, l’addio di Conte al Napoli a fine stagione non è uno scenario impossibile: intanto arriva un messaggio da De Laurentiis.

Conte-Napoli: arriva il messaggio di De Laurentiis

Il futuro di Antonio Conte al Napoli si deciderà solo a fine stagione. Dopo l’ultima partita di campionato il tecnico incontrerà il presidente De Laurentiis e stbiliranno la strategia legata al futuro del Napoli e soprattutto verranno decise le reali ambizioni della società. E se a Conte non andrà bene quanto verrà organizzato, l’addio sarà praticamente certo.

Dopo la cocente sconfitta del Napoli a Como, il presidente De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro ai tifosi, alla squadra e allo stesso allenatore. Il presidente ha voluto ribadire ancora una volta la sua totale fiducia alla squadra per continuare a sognare in grande.

“Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare – ha scritto De Laurentiis su X – noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”.

Napoli sconfitto, Conte ammette tutti i problemi

La sconfitta del Napoli a Como ha creato grande caos in casa Napoli e in tutto l’ambiente azzurro, visto che ci sono state tante critiche e ora le colpe vengono divise a metà tra l’allenatore e la dirigenza.

“Ogni vittoria va sudata, appena rallentiamo a livello di cattiveria può succedere questo“, ha detto Conte in conferenza stampa dopo Como-Napoli, addossandosi tutte le colpe del caso. “Colpa mia. Non mi sono accorto di un rallentamento a livello di attenzione e cattiveria“.