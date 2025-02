Scontro Conte-De Laurentiis: cos’è successo

Il calciomercato del Napoli ha innervosito Antonio Conte che non ha digerito le mosse di De Laurentiis: è già scontro.

Il Napoli è al primo posto e si gioca lo Scudetto con l’Inter grazie al lavoro straordinario dell’allenatore, dello staff e della squadra che da outsider totale è riuscita a prendersi una grande fetta di meriti e a portarsi in testa alla classifica dopo un campionato, fino a questo momento, perfetto.

Ma la cessione di Kvaratskhelia ha indebolito il Napoli e il mercato di gennaio non ha portato a Conte i rinforzi necessari per inseguire il sogno Scudetto e ora possono nascere grossissime difficoltà in vista del futuro e del prosieguo della stagione.

Calciomercato Napoli: Conte deluso e furioso con De Laurentiis

Il Napoli di Antonio Conte sta provando a gestire la stagione nel miglior modo possibile ma ci sono molte difficoltà che in questo momento rischiano di compromettere il futuro del club. La situazione post mercato è stata molto complicata perché con l’addio di Kvaratskhelia non sono arrivati sostituti all’altezza e ora è tutto da decrifrare.

Antonio Conte ha mandato più volte segnali al Napoli e messaggi chiari e diretti ma alla fine De Laurentiis non è mai riuscito ad accontentare il tecnico leccese e ora la situazione si fa incandescente.

Secondo le ultime notizie, tra Antonio Conte e De Laurentiis in questo momento c’è il gelo totale.

Conte contro De Laurentiis: cosa succede al Napoli

Il Napoli di Antonio Conte è uscito indebolito dal mercato invernale. La situazione non è delle migliori in casa partenopea con l’addio di Kvara che ha destabilizzato tutto quello che di buono aveva costruito il tecnico che sognava di poter portare lo Scudetto alla sua prima stagione. Può ancora farlo ma ora è più difficile.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Conte si aspettava un big per sostituire il georgiano passato al Psg, ma il club ha preso tanti no e il rischio, ora, è quello di non poter rincorrere l’obiettivo Scudetto.

Conte avrebbe voluto uno tra Garnacho e Adeyemi e il Napoli ha fatto il possibile per accontentarlo ma alla fine le richieste sono state considerate troppo esose e il colpo finale è stato Noah Okafor in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.

Conte-Napoli: addio a fine stagione?

Il lavoro di Conte al Napoli è stato eccezionale fino a questo momento e per questo motivo si aspettava un aiuto maggiore da parte della società per rinforzare la rosa e puntare al miglior obiettivo possibile ma le difficoltà sono state enormi e i rischoi di non raggiungere gli obiettivi finali sono enormi.

Da qualche parte c’è chi paventa la possbilità di vedere l’addio di Antonio Conte al Napoli già alla fine di questa stagione. Al momento nulla di confermato ma dipenderà da come terminerà il campionato e dalla soddisfazione del mister.