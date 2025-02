Napoli: saltano altri 2 acquisti, Conte ha deciso una cosa

Problemi in casa Napoli in questa sessione di calciomercato di gennaio dove si pensava che il club avrebbe messo altre basi nel progetto Conte in vista del futuro.

Dopo i 75 milioni di euro incassati dalla cessione di Kvaratskhelia in molti hanno pensato che qualche colpo davvero importante sarebbe potuto arrivare, ma alla fine così non è stato. Perché adesso ci sono aggiornamenti su quella che è la vera delusione per Antonio Conte che dopo pochi mesi a Napoli sta già iniziando ad avere dei problemi di strategia con la società.

Il Napoli però ci ha provato, perché ha trattato Garnacho e Adeyemi, i sogni di Conte, ma alla fine nessuno è arrivato a sostituire Kvara. Sono stati fatti i nomi di altri giocatori importanti che potevano approdare in azzurro ma niente da fare. A quanto pare il Napoli non è riuscito ad accontentare il suo allenatore e ora c’è una situazione davvero difficile da affrontare.

Calciomercato Napoli, verdetto finale: Conte deluso

I soldi di Kvaratskhelia non sono stati reinvestiti in questa sessione di gennaio e non è una buona notizia per Conte e anche i tifosi che si aspettavano ben altro e ora dopo il pareggio beffardo nel finale con la Roma che tornano le critiche riguardo la gestione del calciomercato, dove il Napoli pare avere una rosa nettamente inferiore all’Inter con cui si sta giocando lo scudetto.

Al momento non sembrano esserci proprio novità sul Napoli e le ore del mercato sono sempre più vicine alla chiusura, per questo motivo che si cerca di capire come possano andare davvero le cose sperando che arrivi un colpo last minute che possa far impazzire i tifosi e anche lo stesso allenatore.

In questo momento il Napoli non è riuscito a prendere nessuno dei veri obiettivi su cui puntava e questa non sembra altro che una pessima notizia per una squadra che vuole provare a vincere lo scudetto e che si ritrova in piena lotta con l’Inter.

Tutti aspettano un segnale forte della società proprio sul gong, ma difficilmente il Napoli riuscirà ad acquistare quei giocatori che chiede la piazza a poche ore dal termine del mercato.