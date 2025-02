Fiorentina: esonero Palladino, Commisso ha scelto il sostituto

Ultimissime notizie Fiorentina. Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la scelta della società sull’esonero di Palladino.

Un’altra sconfitta per la Fiorentina che, contro il Verona, ha subito il colpo del ko nei minuti finali del match. Un post partita durissimo per la squadra, che ha ricevuto non poche critiche anche da parte dei tifosi che hanno messo nel mirino anche l’operato di Palladino.

Il tecnico, che ormai non gode più della fiducia della piazza, è finito in discussione. Dalla società arrivano delle voci relative al possibile esonero e al cambio in panchina, che potrebbe avvenire molto presto.

Ecco la decisione finale da parte di Rocco Commisso. Il presidente dei viola ha già fatto una scelta riguardo l’ex Monza.

Partito in sordina, Palladino aveva inanellato una serie di risultati positivi che avevano portato in alto la Fiorentina.

Ma dopo un buon periodo di forma, ed un mercato di gennaio importante, la squadra ha vissuto un altro momento di flessione. Infatti, dopo Como, i viola hanno perso anche in questo turno di campionato, in trasferta contro l’Hellas Verona.

Un duro colpo, difficile da digerire, per la società e l’ambiente che ha perso terreno con la zona Champions League. Ecco perché, adesso, sotto la lente d’ingrandimento c’è la posizione di Palladino che rischia l’esonero dalla Fiorentina.

Esonero Palladino Fiorentina? La decisione di Commisso

Ancora problemi in casa Fiorentina, con la squadra che ha avuto non poche difficoltà durante la sfida del Bentegodi contro il Verona.

La sconfitta, arrivata nei minuti finali grazie ad un gol di Bernade, ha avuto un brutto impatto sulla squadra e l’ambiente viola.

Secondo quanto riportato da tmw, ad oggi non ci sono possibilità di un esonero di Palladino dalla Fiorentina ma la posizione del tecnico resta in discussione.

Fiorentina Palladino, futuro già scritto: ecco il sogno della società

Nei giorni scorsi erano già uscite fuori delle notizie relative al possibile esonero dell’allenatore della Fiorentina Palladino.

Infatti, a prescindere da tutto e da ciò che potrà accadere nelle prossime ore, con una conferma ufficiale del tecnico, le parti potrebbero dividersi al termine di questa stagione, con Sarri o De Rossi i principali candidati per la sostituzione.

Inoltre, sullo sfondo resta viva anche la possibilità di portare sulla panchina della Fiorentina De Zerbi che resta il grande sogno della società per la prossima stagione. Commisso, per il momento negli Stati Uniti, non ha dato ancora indicazione riguardo il cambio.

L’idea del club, per il momento, è andare avanti fino al termine del campionato con Palladino che dovrebbe restare per tentare di chiudere al meglio la stagione. Dopodiché, si faranno tutte le riflessioni del caso riguardo la permanenza o meno del tecnico napoletano.