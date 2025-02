Si riparte da De Zerbi: è già stato bloccato, torna in Serie A

De Zerbi torna in Serie A. L’allenatore è pronto a firmare un nuovo contratto e ad interrompere la sua esperienza a Marsiglia. Ecco tutti i dettagli.

Al secondo posto in campionato, De Zerbi sta conquistando anche la Francia a suon di prestazioni. Amante del bel calcio, l’allenatore ha lasciato troppo in fretta l’Italia per vivere esperienze all’estero.

Lo scorso anno, prima di firmare con il Marsiglia, è stato accostato a numerose panchine italiane. Alla fine, però, nessuna di queste ha affondato il colpo con l’OM che alla fine decise di mettere sotto contratto l’allenatore bresciano che adesso sta facendo buone cose in Ligue 1.

Il futuro, però, potrebbe aprire nuove occasioni per Roberto De Zerbi che non esclude un ritorno in Italia. Ecco tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione.

Esonero a sorpresa, c’è De Zerbi per la panchina?

Nuova occasione in Serie A per De Zerbi che è pronto a lasciare la Francia per vivere un’altra esperienza in Italia.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il destino del tecnico, che sta vivendo un buon momento di forma al Marsiglia, dove è al secondo posto in classifica ed in corsa per l’accesso alla prossima Champions League.

In Italia c’è una società che sta vivendo una situazione particolare.

Momento delicato, infatti, per Palladino che si sta giocando il suo futuro alla Fiorentina.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il possibile cambio in panchina da parte dei viola, con la società pronta ad esonerare Palladino per prendere un altro tecnico come De Zerbi.

Nuovo allenatore Fiorentina: spunta l’ipotesi De Zerbi

Palladino è a rischio esonero dalla Fiorentina. Ecco perché escono fuori nuove voci relative al possibile addio dell’allenatore ex Monza, che a fine stagione potrebbe interrompere la sua esperienza in viola.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Calamai, in un suo editoriale per Firenze Viola, pare che la società stia già sondando alcuni profili di allenatori che potrebbero fare a caso della Fiorentina.

Tra questi, ci sono Sarri e De Rossi, due allenatori diversi fra loro ma che potrebbero raccogliere l’eredità di Palladino.

E poi c’è il sogno nel cassetto, ovvero nominare come nuovo allenatore della Fiorentina De Zerbi, che è il profilo di assoluto livello che potrebbe far fare il salto di qualità, non solo dal punto di vista del gioco ma anche delle ambizioni della squadra.