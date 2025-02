Sconfitta ed esonero, l’allenatore: “Sono preoccupato”

Continua il momento di difficoltà della squadra, che anche stasera ha mancato l’appuntamento con la vittoria.

Dopo le ultime uscite stagionali proprietà ed ambiente aveva chiesto una reazione d’orgoglio a giocatori ed allenatore, messaggio che evidentemente non è stato recepito a dovere. La sconfitta di oggi potrebbe però avere un peso specifico molto più importante rispetto a quello delle altre, dato che la dirigenza potrebbe presto riunirsi per valutare l’operato dell’allenatore, la cui panchina scricchiola più che mai.

A confermalo il diretto interessato, che nel post partita si è detto essere particolarmente preoccupato per quello che sarò il futuro suo e della sua squadra.

Sconfitta ed esonero: decisione nelle prossime ore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dato che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La squadra è in difficoltà, e questo sfortunatamente non può essere che un dato di fatto. La vittoria manca da troppo tempo, e questo starebbe facendo storcere il naso non solo all’ambiente ma anche e soprattutto alla dirigenza, che nelle prossime ore dovrebbe riunirsi per decidere il da farsi con il tecnico. Circolano alcune notizie secondo le quali l’esonero sembrerebbe essere un’opzione più che valida, anche perché la squadra non sembrerebbe più seguire l’allenatore, e le ultime tre sconfitte in campionato lo confermano. C’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera, ed è per questo motivo che si potrebbe seriamente pensare di cambiare in panchina per cercare una risposta dai giocatori.

Stando alle ultime notizie, dunque, Enzo Maresca potrebbe essere esonerato dal Chelsea dopo le ultime 3 sconfitte in campionato. La decisione potrebbe essere conseguenza diretta non tanto a questo trittico di risultati deludenti, ma al fatto che nelle ultime 10 partite i Blues hanno portato a casa solo 3 vittorie, pareggiando in 2 occasioni perdendo in tutte le restanti.

La panchina scricchiola, l’allenatore: “Sono preoccupato”

La panchina di Enzo Maresca comincia seriamente a scricchiolare. La sconfitta di oggi per mano dell’Aston Villa ha fatto scivolare il Chelsea al sesto posto in classifica, quando fino a qualche settimana fa i Blues erano stabilmente in piena zona Champions League, ovvero l’obiettivo minimo prefissato dalla proprietà all’allenatore italiano per questa stagione.

Se il Chelsea non rientrerà tra le prime 4 al termine di questo campionato le parti potrebbero separasi in estate, non chiudendo però alla possibilità che questo possa succedere già in queste settimane. Nel corso del post partita del Villa Park Enzo Maresca si è detto particolarmente preoccupato, risultando essere molto sibillino non specificando in merito a quale discorso. Le sensazioni portano a credere che lo fosse più per l’andamento che sta avendo la sua squadra, ma non è da escludere che lo abbia detto anche in ottica di un eventuale esonero.