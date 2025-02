Esonero in Serie A: hanno già chiamato Pirlo

Brutte notizie per un altro allenatore di Serie A che si giocava il posto da diversi mesi per un cammino altalenante e ora è pronta la svolta immediata con l’esonero e l’arrivo del nuovo allenatore.

Diversi gli allenatori disponibili e senza contratto che aspettano la chiamata giusta per ripartire con maggiore grinta. Occhio a quella che può essere quindi la scelta che può determinare il prossimo allenatore perché c’è la possibilità concreata che possa esserci ora l’ok per Andrea Pirlo che più volte è stato accostato al ritorno in una panchina di Serie A e ora può esserci per una una rossa occasione.

Da diverso tempo si parlava di quella che è una situazione di forte bilico che potrebbe concludersi nel peggiore dei modi possibili nelle prossime ore. Perché come sempre il giudice sovrano è il risultato e anche in queste ore ci sono novità in merito a quella che può essere la strategia che determina l’esonero dell’allenatore di Serie A per il possibile ritorno di Pirlo in panchina dopo aver già fatto vedere diverse cose in Italia su alcune panchine.

Esonero deciso in Serie A: la scelta è Pirlo

Pessime notizie arrivano per quello che è il futuro di uno degli allenatori che è costretto a pagare a caro prezzo i continui risultati altalenanti che stravolgono tutto, perché ora ci sono notizie in merito a quello che rischia di essere l’esonero dell’allenatore.

Una scelta immediata presa dalla società che pensa ora di dover cambiare per dare una svolta. Perché il club crede fortemente nell’attuale allenatore e i risultati (spesso bugiardi causa sfortuna) costringono la società a dover cambiare le carte in tavola visto che ora si parla di quello che può essere l’esonero di Di Francesco dal Venezia.

Una scelta dura che non vorrebbe fare la società ma la situazione sembra ormai quasi compromessa per la zona retrocessione e per questo motivo che può arrivare un esonero per Di Francesco dal Venezia con Andrea Pirlo pronto nella lista degli allenatori disponibili in attesa di una nuova avventura.