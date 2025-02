Svendita Barcellona: ne approfitta la Juventus, colpo prenotato

La delicata situazione finanziaria nella quale riversa potrebbe costringere il Barcellona a mettere in atto una vera e propria svendita la prossima estate.

Ad approfittarne potrebbe essere alla fine dalla Juventus, che avrebbe a quanto pare messo nel mirino uno degli esuberi di lusso della formazione blaugrana, giocatore che potrebbe fare più che comodo a Thiago Motta la prossima stagione.

Da capire se ci saranno gli estremi per raggiungere un accordo, ma l’impressione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio Torino, sponda bianconera ovviamente, con la Juventus che potrebbe presto allacciare anche i rapporti con il giocatore.

Svendita Barcellona: ne approfitta la Juventus

Parlare di calciomercato è piuttosto prematuro, anche perché resta ancora da affrontare un’intensa seconda parte di stagione, ma per evitare di cadere negli stessi errori commessi oramai quasi un anno fa, la Juventus starebbe già iniziato a programmare la prossima annata, a partire proprio da quelle che dovranno essere le operazioni in entrata.

Ci sarà parecchio lavoro da fare, anche perché Giuntoli dovrà andare a mettere toppe su buche create da lui stesso e che si stanno riflettendo sui risultati stagionali della formazione di Thiago Motta. In vista della prossima estate, però, il capo dell’area sportiva bianconera sembrerebbe avere le idee già piuttosto chiare, sfruttando la svendita che il Barcellona avrebbe intenzione di attuare per andare a rinforzare il più possibile la Vecchia Signora con profili d’esperienza internazionale.

In merito a questo discorso, stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Barça potrebbe scaricare Andreas Christensen, difensore danese classe 1996 che potrebbe di conseguenza risultare essere un’opportunità di mercato che la Juventus coglierebbe al volo, considerata la necessità di andare a rinforzare, numericamente e non, quel reparto. Certo, il fatto che in questa stagione l’ex Chelsea abbia collezionato appena una presenza potrebbe far sorgere dei dubbi sull’affare, ma l’idea di affiancare Christensen a Bremer e creare una coppia di centrali di ferro intriga e non poco Motta e Giuntoli.

Colpo dal Barça: affare in sotto costo

La Juventus potrebbe sfruttare la svendita del Barcellona per portare in Serie A Andreas Christensen, profilo che in passato è stato in più occasioni accostato anche al Milan.

Il danese è una vera e propria opportunità di mercato, soprattutto se si considerano gli eventuali costi dell’operazione. In scadenza nel 2026, Christensen dovrebbe lasciare Barcellona per circa 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma la durata del suo contratto potrebbe essere un’arma a favore della Juventus, che a quel punto farebbe leva proprio su questo fattore per risparmiare il più possibile sul cartellino del danese. Staremo a vedere.