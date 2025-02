Klopp in Serie A: arriva anche l’annuncio di Romano

Da qualche mese uomo di RedBull, Jurgen Klopp potrebbe presto dimettersi dal suo incarico per tornare ad allenare.

Al tedesco sembrerebbe mancare il brio della panchina, ed è per questo motivo che sarebbe pronto a mettere tutto da parte, far cadere il suo accordo con la ricca azienda austriaca per dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza.

Per la prima volta in carriera, poi, la potrebbe farla in Italia, in Serie A, dato che una storica società italiana potrebbe fare uno sforzo economico per riuscire a portare Klopp in panchina, allenatore che fra le altre cose non ha mai nascosto la propria ammirazione per questa grande squadra.

Klopp lascia la RedBull: annuncio di Romano

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jurgen Klopp, da qualche mese uomo di RedBull. Il tedesco sembrerebbe essersi immerso alla perfezione nel suo nuovo ruolo, ma l’impressione è che qualcosa gli manchi, soprattutto quel brio, quelle emozioni che provava quando sedeva in panchina.

Ed è per questo motivo che presto potrebbe rinunciare al suo incarico nella potente azienda austriaca per tornare ad allenare. Non è dunque un caso che in queste ore il suo nome si stato accostato con insistenza alla Serie A, e più in particolare ad una panchina di una grande del calcio italiano, squadra e società che, in effetti, in sposerebbero alla perfezione con il suo modo di essere ed intendere il calcio.

Dopo anni alla guida del Liverpool, Jurgen Klopp potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. Il tedesco, però, rischia di rimanere un semplice sogno per il club rossonero, soprattutto dopo l’annuncio di Fabrizio Romano. Intervenuto in diretta durante il programma Twitch ‘Viva El Futbol’, il noto esperto di calciomercato ha svelato in realtà che Klopp non avrebbe alcuna intenzione di tornare ad allenare, almeno per il momento, una squadra di club. Romano avrebbe però svelato una data nel corso della diretta, che potrebbe coincidere con il ritorno in panchina del tedesco.

Svelato quando Klopp tornerà ad allenare

Jurgen Klopp-Milan non si farà a meno di clamorose sorprese. La notizia che aveva fatto sognare i tifosi rossoneri è stata immediatamente spenta da Fabrizio Romano, che comunque non ha escluso un prossimo ritorno in panchina dell’allenatore tedesco.

Il noto esperto di calciomercato ha però svelato che l’ex Liverpool non lo farà per una squadra di club, ma solo per una Nazionale, in questo caso la sua. Nel contratto di Klopp con la RedBull è infatti presente una clausola che gli permetterebbe di rescindere con l’azienda austriaca in caso di chiamata della Germania. Questo scenario non è comunque così tanto remoto, dato che Klopp potrebbe diventare CT della DFB nel 2026, sostituendo in questo caso un Nagelsmann che ha fallito ai prossimi Mondiali. Staremo a vedere.