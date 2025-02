Milan, un nuovo acquisto fatto fuori: sarà tagliato in estate

Svolta improvvisa per il futuro del Milan e con il calciomercato che può portare a nuove e inaspettate sorprese in vista dell’estate perché ci sono già delle decisioni prese.

La brutta eliminazione del Milan dalla Champions League contro il Feyenoord ai Playoff ha ora inguaiato il club rossonero di sicuro sotto l’aspetto economico. Perché sono andati persi fondi importanti che erano destinate alle casse del Milan che aveva speso tanto in queste ultime settimane del mercato di gennaio e ora bisognerà capire come sistemare al meglio il futuro considerando che c’è da intervenire anche con dei sacrifici e tagli.

Pronte le immediate mosse del Milan che è già a lavoro per cercare di capire come risolvere questa battuta d’arresto che ha messo giù di morale tutti nell’ambiente. L’obiettivo è quello di provare a costruire ora qualcosa di molto importante in vista del futuro e si proverà a partire proprio dalle prossime settimane perché c’è l’intenzione di trovare una svolta immediata anche grazie al calciomercato.

Calciomercato Milan: un nuovo acquisto già tagliato fuori

E’ una situazione più che complicata che vive il Milan che ora dovrà prendere delle decisioni forti in vista del futuro perché tra i nuovi acquisti di grande livello che sono arrivati alcuni potrebbero già essere fatti fuori e c’è la sensazione che le cose possano prendere una brutta piega da un momento all’altro.

Arrivato tra il grande entusiasmo sul gong del mercato invernale e andato a segno subito alla prima presenza, ora però Joao Felix può essere la grande delusione del Milan pronto a tagliarlo in estate. Il calciatore portoghese è arrivato in prestito secco senza opzioni di riscatto e per questo che direttamente tra qualche mese si tornerà a parlare tra Milan e Chelsea.

Ma se dovesse continuare a non convincere, ad oggi più bui che luci, Joao Felix lascerà il Milan per tornare al Chelsea con i Blues che per cederlo chiedono circa 40 milioni di euro e con l’uscita dalla Champions è una cifra che il Milan non può permettersi, soprattutto per un giocatore che non si è ancora rivelato essere decisivo nel momento giusto.