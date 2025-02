Serie A, tempo scaduto: esonero e ritorno in panchina

Si prepara in Serie A quello che è un vero e proprio scossone, che non riguarda soltanto il Parma, per la situazione in panchina.

Dopo l’ultimo week-end, la società emiliana ha deciso di procedere verso l’esonero di Fabio Pecchia, per un periodo non proprio felice che stanno vivendo i Crociati che non vincono in campionato dal 28 dicembre 2024 e che sperano di vedere la propria squadra cambiare marcia, nella scelta che è arrivata sul rumeno Christian Chivu.

Ma se da una parte c’è il Parma che appunto non vince da fine dicembre, c’è chi invece i tre punti non li trova dall’inizio dello stesso mese e che vede la propria posizione in bilico. Una scelta, quella sull’esonero, che potrebbe consumarsi nel week-end qualora dovesse arrivare un ennesimo passo falso in campionato.

Esonero in Serie A: ultimo treno e tempo scaduto

Il tempo sarebbe scaduto per l’allenatore che si trova davanti all’ultimo treno da prendere, per evitare l’esonero. C’è chi ha fatto peggio del Parma e non solo, tant’è che pure i Crociati hanno atteso prima di procedere verso l’esonero di Pecchia.

Ma una vittoria che non arriva da inizio dicembre, può cambiare le cose anche per uno degli allenatori che stava maggiormente sorprendendo in Serie A, per lo splendido girone d’andata che aveva permesso, alla stessa sua squadra, di tenere lontane le posizioni rosse di classifica.

Adesso però la classifica recita alto per la squadra toscana ed è per questo che, nel week-end, potrebbe arrivare l’esonero se non l’allenatore non dovesse riuscire a trovare i tre punti contro l’Atalanta.

Ultimo treno con l’Atalanta: tre punti oppure esonero

Chiaro è che la Dea è un’avversaria ostica, ma una nuova brutta prestazione come quella vissuta a Udine e soprattutto dopo aver visto anche il Parma separarsi dal proprio allenatore subito dopo la Roma, non proprio una squadra tra le ultime del campionato, ecco che potrebbe consumarsi l’esonero per Roberto D’Aversa. Stando a quelli che sono i rumors, l’Empoli starebbe valutando la posizione del proprio allenatore e sarebbero questi i giorni di valutazione che vedranno la scelta definitiva sul suo licenziamento oppure no. Ci sono diversi tecnici pronti a subentrare e oltre ai nomi già fatti di Pirlo e Aquilani, ce n’è un altro che stuzzicherebbe le idee del patron Corsi.

Chi subentra in Serie A dopo l’esonero nel week-end

In caso di esonero nel week-end, in casa Empoli e su Roberto D’Aversa, il sostituto verrebbe scelto in un nome “alla Davide Nicola”. Nella passata stagione l’Empoli riuscì ad agguantare una salvezza all’ultimo momento, con il “solito” Davide Nicola che prendendo per mano una squadra in caduta libera in Serie A, riuscì nell’impresa di ottenere la salvezza al Castellani. Spera il patron Corsi, qualora dovesse definitivamente decidere di esonerare D’Aversa, di poter trovare all’Empoli un percorso simile con Davide Ballardini.